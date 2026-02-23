Con un vestido gótico, esta modelo irlandesa cautiva la mirada.

Con un vestido rojo con acentos góticos, la presentadora, personalidad de reality show y modelo irlandesa Maura Higgins literalmente hipnotizó la alfombra roja de los BAFTA 2026, transformando su apariencia en un verdadero espectáculo de moda.

Una aparición "vampírica" en los premios BAFTA 2026

Maura Higgins, quien asistió a la ceremonia en Londres el 22 de febrero de 2026, optó por una creación dramática, ultraestructurada y en rojo oscuro. La modelo irlandesa, ya conocida por sus looks televisivos, confirmó su estatus de "musa gótica" con este vestido sin tirantes con corpiño encorsetado, cuyo escote parecía flotar literalmente alrededor de su cuello.

Esta ilusión óptica se vio realzada por un brillante adorno negro, que creó un patrón casi sobrenatural contra el rojo. En la espalda, una cola negra prolongaba la prenda, dando la impresión de una sombra que la seguía paso a paso sobre la alfombra roja. El conjunto constituía una obra de arte, a medio camino entre la alta costura futurista y el romanticismo oscuro.

Accesorios y productos de belleza

Para complementar este look de inspiración textil, Maura Higgins optó por unos guantes negros largos y transparentes que alargaban sus brazos y acentuaban el aire vampiresco del atuendo. Su cabello, recogido en un moño bajo, enmarcaba su rostro y realzaba un maquillaje esculpido, una tez impecable, contornos definidos y un sofisticado labio nude.

Al elegir accesorios minimalistas y coordinados, Maura Higgins permitió que el vestido fuera el centro de atención. El resultado: una silueta cohesiva y magnética, concebida como un todo en lugar de una simple colección de piezas.

De "Love Island" a icono de la moda

Tras su primera aparición en la versión británica de "Love Island" en 2019, Maura Higgins ha ido forjando una imagen sólida, combinando telerrealidad, animación y moda. Ha aparecido en "Dancing on Ice", "Cooking with the Stars", "I'm a Celebrity... ¡Sáquenme de aquí!" y, más recientemente, en "The Traitors US", donde sus atuendos —sombreros, trajes y siluetas vanguardistas— dejaron una huella imborrable.

Al mismo tiempo, se consolidó como modelo y embajadora de marca, multiplicando las colaboraciones en moda y belleza, hasta convertirse en una figura habitual de la alfombra roja y las primeras filas. En Nueva York, en enero de 2026, ya acaparaba titulares con un conjunto sin pantalones de Christopher Kane, que combinaba una chaqueta escotada, un cinturón corsé y medias negras de encaje.

Con este vestido ilusión rojo y negro en los BAFTA, Maura Higgins se aleja del estilo recatado para abrazar por completo una estética gótica y teatral. Si bien comenzó como estrella de telerrealidad, ahora se ha consolidado como un verdadero ícono de la moda, capaz de brillar con la misma intensidad que las actrices más esperadas.