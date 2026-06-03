Brooks Nader moderniza este bañador clásico de una pieza gracias a un accesorio "inesperado".

La modelo y presentadora de televisión estadounidense Brooks Nader compartió una nueva serie de fotos en Instagram donde reinterpreta el estilo playero vintage. ¿La clave de su look? Un accesorio inesperado.

Una blusa estampada en azul y blanco, estilo postal.

Para su última publicación, Brooks Nader optó por un conjunto coordinado en estampado azul y blanco, de estilo casi náutico. La blusa, con su pronunciado escote, evoca un aire retro: una silueta definida, líneas fluidas y el minimalismo justo para que el estampado sea el protagonista. En las distintas fotos del carrusel, se la ve luciendo el look desde todos los ángulos —sentada, de pie, de perfil— para resaltar el corte preciso de la blusa. Esta puesta en escena, aparentemente sin esfuerzo, transforma una simple publicación de belleza en una especie de editorial de moda.

El pareo a juego, el accesorio que lo cambia todo.

Lo que hace que este look sea tan único es su elemento central oculto: el pareo. Combinado a la perfección con la parte superior hasta el más mínimo detalle, esta prenda drapeada, usada como una falda envolvente, unifica todo el atuendo de Brooks Nader, ofreciendo esa continuidad visual tan característica de los monos vintage de los años 50 y 60.

En aquella época, las chicas playeras más elegantes combinaban estas dos prendas para crear la ilusión de una sola pieza. Brooks Nader recupera esta técnica con suma naturalidad. El pareo deja de ser un simple accesorio de playa para convertirse en el elemento que estructura todo el look y que, por sí solo, le otorga profundidad estilística.

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Pulseras apiladas y gafas extragrandes: un toque retro atrevido.

Para completar el look, Brooks Nader optó por accesorios: pulseras apiladas en las muñecas, pendientes de aro y gafas de sol extragrandes. Tres guiños a los iconos playeros del siglo pasado, desde Brigitte Bardot hasta Sophia Loren, quienes también apostaban por estas siluetas esculturales y bronceadas. Esta puesta en escena nos recuerda, una vez más, el dominio que Brooks Nader tiene de su estilo.

Una nueva campaña de Agua Bendita

Aunque la imagen tiene la espontaneidad de una instantánea de vacaciones, en realidad forma parte de una campaña. Brooks Nader ha sido elegido para representar la nueva colección de verano de la marca colombiana Agua Bendita, conocida por sus coloridos estampados artesanales y su inspiración sudamericana.

Los comentarios se multiplicaron a las pocas horas de la publicación. "Me encanta este look", "precioso", "sublime" : las reacciones elogiaron tanto la elección del atuendo como la forma en que Brooks Nader lo combinó. Prueba, por si hiciera falta, de que con un poco de ingenio y los accesorios adecuados, un clásico puede volver a ser sorprendentemente contemporáneo.

Con este look, Brooks Nader nos recuerda una verdad que la moda redescubre constantemente: no siempre son las prendas más extravagantes las que marcan la diferencia, sino el arte de combinarlas. Al combinar un pareo a juego con su top estampado, crea una silueta que es a la vez nostálgica y moderna, y que sutilmente establece una de las principales tendencias del verano de 2026.