Con un look sofisticado, Jennifer Lopez hizo una aparición impactante en Nueva York.

Durante su estancia en Nueva York para promocionar la película "Office Romance", la cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez optó por un look que acaparó todas las miradas. El atuendo incluía una blusa de encaje con un detalle claramente inspirado en la década de 2010 y un peinado que rara vez luce.

Un top de encaje con detalles retro

En una foto en carrusel publicada en Instagram, Jennifer Lopez posa con un top palabra de honor de encaje color marfil con detalle de volantes en la cintura. Este detalle vaporoso, muy de moda en la década de 2010, está volviendo a estar de moda en la alfombra roja. Combinó el top con una falda larga negra y un lazo negro en el cabello para lograr un elegante contraste entre la luz y la oscuridad.

Un peinado poco común

En cuanto a su peinado, Jennifer Lopez optó por un semirecogido —el cabello recogido hacia atrás y el resto suelto— una opción que rara vez elige. Según la prensa especializada, no lo había lucido desde un evento benéfico en marzo, y antes de eso, desde enero de 2025. Acostumbrada a llevar el cabello suelto, liso u ondulado, Jennifer Lopez lució así sus grandes pendientes de aro dorados con diamantes.

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El regreso de una tendencia de la década de 2010.

Esta elección ilustra un fenómeno de moda consolidado: el regreso triunfal de los peinados peplum, emblemáticos de principios de la década de 2010. Este estilo está volviendo gradualmente a la primera plana, adoptado recientemente por varias celebridades como la actriz y productora estadounidense Emma Stone, la actriz, productora, cantante y directora australiano-estadounidense Nicole Kidman y la actriz canadiense Rachel McAdams. Al revivirlo, Jennifer Lopez confirma su estatus de creadora de tendencias.

Con un top de encaje de estilo retro, una falda larga negra y un peinado "inusual", Jennifer Lopez hizo una aparición elegante en Nueva York. Con cada aparición, confirma su agudo sentido de la moda y su habilidad para combinar guiños a tendencias pasadas con una elegancia atemporal.