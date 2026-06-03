Con un look sofisticado, Jennifer Lopez hizo una aparición impactante en Nueva York.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

Durante su estancia en Nueva York para promocionar la película "Office Romance", la cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez optó por un look que acaparó todas las miradas. El atuendo incluía una blusa de encaje con un detalle claramente inspirado en la década de 2010 y un peinado que rara vez luce.

Un top de encaje con detalles retro

En una foto en carrusel publicada en Instagram, Jennifer Lopez posa con un top palabra de honor de encaje color marfil con detalle de volantes en la cintura. Este detalle vaporoso, muy de moda en la década de 2010, está volviendo a estar de moda en la alfombra roja. Combinó el top con una falda larga negra y un lazo negro en el cabello para lograr un elegante contraste entre la luz y la oscuridad.

Un peinado poco común

En cuanto a su peinado, Jennifer Lopez optó por un semirecogido —el cabello recogido hacia atrás y el resto suelto— una opción que rara vez elige. Según la prensa especializada, no lo había lucido desde un evento benéfico en marzo, y antes de eso, desde enero de 2025. Acostumbrada a llevar el cabello suelto, liso u ondulado, Jennifer Lopez lució así sus grandes pendientes de aro dorados con diamantes.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

El regreso de una tendencia de la década de 2010.

Esta elección ilustra un fenómeno de moda consolidado: el regreso triunfal de los peinados peplum, emblemáticos de principios de la década de 2010. Este estilo está volviendo gradualmente a la primera plana, adoptado recientemente por varias celebridades como la actriz y productora estadounidense Emma Stone, la actriz, productora, cantante y directora australiano-estadounidense Nicole Kidman y la actriz canadiense Rachel McAdams. Al revivirlo, Jennifer Lopez confirma su estatus de creadora de tendencias.

Con un top de encaje de estilo retro, una falda larga negra y un peinado "inusual", Jennifer Lopez hizo una aparición elegante en Nueva York. Con cada aparición, confirma su agudo sentido de la moda y su habilidad para combinar guiños a tendencias pasadas con una elegancia atemporal.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
"La elegancia no tiene edad": a sus 68 años, Michelle Pfeiffer cautiva con un refinado vestido blanco.
Article suivant
Brooks Nader moderniza este bañador clásico de una pieza gracias a un accesorio "inesperado".

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Brooks Nader moderniza este bañador clásico de una pieza gracias a un accesorio "inesperado".

La modelo y presentadora de televisión estadounidense Brooks Nader compartió una nueva serie de fotos en Instagram donde...

"La elegancia no tiene edad": a sus 68 años, Michelle Pfeiffer cautiva con un refinado vestido blanco.

La actriz estadounidense Michelle Pfeiffer causó sensación en la alfombra roja de los Premios Gotham de Televisión 2026...

A sus 49 años, Kerry Washington luce radiante con un espectacular look dorado.

En la entrega de los premios Gotham de televisión de 2026 en Nueva York, la actriz, productora y...

La actriz Chase Infiniti, luciendo un vestido rosa con plumas, acaparó todas las miradas en la alfombra roja.

La actriz estadounidense Chase Infiniti causó sensación en la alfombra roja de los Premios Gotham de Televisión 2026...

Claudia Schiffer posa junto a Cristiano Ronaldo en una foto que está causando revuelo.

Fue la propia Claudia Schiffer quien volvió a poner esta fotografía en el punto de mira. Al compartir...

Para celebrar su 28º aniversario de bodas, Cindy Crawford compartió una foto que conmovió a sus fans.

La supermodelo estadounidense Cindy Crawford y su esposo, el empresario estadounidense Rande Gerber, celebran casi tres décadas de...