Con sus cejas decoloradas, Jenna Ortega sorprende con un look gótico

Jenna Ortega volvió a cautivar la atención en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. La actriz, conocida por su papel en la serie "Wednesday", causó sensación con un vestido estilo banda de música, en negro intenso, adornado con detalles calados y flecos de cuentas. Sin embargo, lo que realmente atrajo la atención fueron sus cejas decoloradas, que acentuaron aún más su look gótico.

Un look que combina elegancia y audacia.

Para la 81.ª edición de los Globos de Oro, Jenna Ortega optó por una silueta audaz: un vestido negro estructurado, que evocaba tanto el glamour clásico de Hollywood como el espíritu rebelde de su icónico personaje en la serie "Wednesday". Los detalles recortados del corsé, combinados con los flecos brillantes que caían en cascada sobre sus hombros, le dieron al look una dimensión teatral y vanguardista.

Esta elección estilística, de una importante casa de moda, encaja a la perfección con la tendencia gótico chic que la actriz ha seguido desde su debut en "Wednesday". Las cejas decoloradas, un detalle minimalista pero impactante, reforzaron la fría intensidad de su mirada y le dieron al look un aire casi sobrenatural.

Jenna Ortega con Dilara Findikoglu en los Globos de Oro esta noche pic.twitter.com/UrTnNrewpx — ❦ (@saintdoII) 12 de enero de 2026

Un artista que interpreta personajes incluso en la alfombra roja.

Nominada de nuevo este año a Mejor Actriz en una Serie Musical o de Comedia por "Wednesday", Jenna Ortega demuestra que su influencia va mucho más allá de la televisión. En una entrevista reciente con ELLE, confesó que ve la moda como una extensión de su carrera como actriz: cada aparición pública se convierte en una actuación para ella, una oportunidad para explorar nuevas facetas de su personaje.

Con un peinado minimalista, cejas decoloradas y un vestido negro gótico y glamuroso a la vez, Jenna Ortega dejó una huella única en los Globos de Oro de 2026. Al desafiar los códigos del glamour tradicional, confirma su estatus como un ícono de la moda en ascenso: una artista que convierte cada alfombra roja en un verdadero acto de creación.