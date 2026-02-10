Con este color de pelo castaño, Taylor Swift ha realizado una de las transformaciones capilares más llamativas.

La cantautora estadounidense Taylor Swift causó sensación al revelar una versión morena de sí misma en su nuevo video musical "Opalite", rompiendo con su característico cabello rubio que la había definido durante tanto tiempo. Esta nostálgica transformación capilar marca un cambio estético significativo en su carrera.

Una transformación visual que está generando mucho revuelo

En el videoclip de "Opalite", lanzado el 6 de febrero de 2026, Taylor Swift aparece con un peinado castaño ondulado de media melena, con flequillo y ondas que evocan los años 90. Este look contrasta marcadamente con su habitual cabello rubio, creando una imagen moderna y retro a la vez, cautivando al instante a su público. Esta elección de color y corte no es un simple experimento estético; forma parte de una dirección creativa que complementa la temática nostálgica del video, donde Taylor Swift encarna a una heroína de ensueño en un entorno impregnado de referencias culturales de los 90.

Una morena que evoca una época pasada

El cabello castaño oscuro de Taylor Swift evoca peinados icónicos de películas adolescentes y figuras del pop de finales del siglo XX. Combinada con atuendos vintage, desde chándales brillantes hasta accesorios de época, esta transformación capilar aporta una base visual a la narrativa del videoclip con una auténtica estética retro.

Este look castaño no es del todo nuevo para la cantante; Taylor Swift ya había explorado tonos más oscuros en vídeos anteriores como "You Belong With Me" y "Wildest Dreams". Sin embargo, este bob castaño ondulado con flequillo marca una versión más audaz de este estilo, en perfecta sintonía con el concepto visual del proyecto "The Life of a Showgirl".

Un estilo retro que atrae a los fanáticos.

En redes sociales, las reacciones fueron numerosas y, a menudo, entusiastas. Muchos fans elogiaron este peinado atrevido, y algunos incluso desearon que Taylor Swift mantuviera este look en la vida real. Este regreso a un corte menos elegante, combinado con un intenso color castaño, también refleja una tendencia más amplia que se observa actualmente en la moda y la belleza, donde el regreso de los estilos clásicos de los 90 está experimentando un resurgimiento.

En resumen, si bien Taylor Swift no ha indicado que adoptará este estilo permanentemente fuera del contexto del videoclip, este cambio de cabello sigue siendo una declaración poderosa que enriquece su paleta visual y artística. Destaca su capacidad para reinventarse mientras juega con diversas influencias culturales y ofrece a sus fans un nuevo tema de conversación sobre su universo estético y musical.