Premios César 2026: Isabelle Adjani llama a los hombres a "defender a las mujeres"

El 26 de febrero de 2026, en el Olympia, Isabelle Adjani protagonizó uno de los momentos más memorables de la51.ª ceremonia de los Premios César al invitar a todos los hombres presentes a apoyar a las mujeres víctimas de violencia en todo el mundo. Este gesto simbólico, seguido de una ovación colectiva, emocionó al público y tuvo una repercusión mucho más allá del mundo del cine.

Un poderoso discurso inaugural sobre el cine

Leyenda viva del cine, con cinco Premios César —un récord absoluto en la historia de la ceremonia—, Isabelle Adjani rindió homenaje primero a la profesión de actor antes de entregar el premio a Mejor Actor a Laurent Laffite. "Siempre he desconfiado de la expresión 'mejor'. ¿Mejor de qué? Hay películas que te moldean, te poseen y luego te desposeen. El mundo es aterrador, hoy más que nunca. El cine debe seguir filmándolo sin adornos", declaró con emoción.

Llamamiento solemne a la fraternidad universal

Con un gesto solemne, Isabelle Adjani se dirigió a los hombres presentes: «Les pido a todos los hombres presentes que se pongan de pie y hagan ruido para que las mujeres, absolutamente todas las mujeres víctimas de violencia, absolutamente todas las formas de violencia, sepan que están de su lado. Y que su solidaridad no se detiene en las fronteras de nuestro país. También están defendiendo a las mujeres iraníes, a las mujeres afganas, para defender nuestros derechos y los derechos de todas las mujeres víctimas de un mundo en guerra. Gracias por ellas».

La respuesta fue inmediata: toda la sala se levantó en un murmullo de aprobación, creando una rara ola de energía ante los ojos de Isabelle Adjani, visiblemente conmovida por esta solidaridad.

Isabelle Adjani, activista de larga trayectoria

Este discurso forma parte del compromiso continuo de Isabelle Adjani con los derechos de las mujeres. Pionera en la lucha contra el acoso en el cine francés desde la década de 2010 y activa defensora del movimiento #MeToo, ya causó una gran impresión en los Premios César 2020 al denunciar la violencia.

La actriz de "Posesión", "Camille Claudel" y "La Reina Margot" confirma así su compromiso como artista, convirtiendo la ceremonia en una plataforma universal para la hermandad global. Este gesto será uno de los momentos más destacados de los Premios César 2026: cuando el cine francés defendió a las mujeres de todo el mundo.