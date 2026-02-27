Search here...

Premios César 2026: Isabelle Adjani llama a los hombres a "defender a las mujeres"

Léa Michel
@canalplus/Instagram

El 26 de febrero de 2026, en el Olympia, Isabelle Adjani protagonizó uno de los momentos más memorables de la51.ª ceremonia de los Premios César al invitar a todos los hombres presentes a apoyar a las mujeres víctimas de violencia en todo el mundo. Este gesto simbólico, seguido de una ovación colectiva, emocionó al público y tuvo una repercusión mucho más allá del mundo del cine.

Un poderoso discurso inaugural sobre el cine

Leyenda viva del cine, con cinco Premios César —un récord absoluto en la historia de la ceremonia—, Isabelle Adjani rindió homenaje primero a la profesión de actor antes de entregar el premio a Mejor Actor a Laurent Laffite. "Siempre he desconfiado de la expresión 'mejor'. ¿Mejor de qué? Hay películas que te moldean, te poseen y luego te desposeen. El mundo es aterrador, hoy más que nunca. El cine debe seguir filmándolo sin adornos", declaró con emoción.

Llamamiento solemne a la fraternidad universal

Con un gesto solemne, Isabelle Adjani se dirigió a los hombres presentes: «Les pido a todos los hombres presentes que se pongan de pie y hagan ruido para que las mujeres, absolutamente todas las mujeres víctimas de violencia, absolutamente todas las formas de violencia, sepan que están de su lado. Y que su solidaridad no se detiene en las fronteras de nuestro país. También están defendiendo a las mujeres iraníes, a las mujeres afganas, para defender nuestros derechos y los derechos de todas las mujeres víctimas de un mundo en guerra. Gracias por ellas».

La respuesta fue inmediata: toda la sala se levantó en un murmullo de aprobación, creando una rara ola de energía ante los ojos de Isabelle Adjani, visiblemente conmovida por esta solidaridad.

Isabelle Adjani, activista de larga trayectoria

Este discurso forma parte del compromiso continuo de Isabelle Adjani con los derechos de las mujeres. Pionera en la lucha contra el acoso en el cine francés desde la década de 2010 y activa defensora del movimiento #MeToo, ya causó una gran impresión en los Premios César 2020 al denunciar la violencia.

La actriz de "Posesión", "Camille Claudel" y "La Reina Margot" confirma así su compromiso como artista, convirtiendo la ceremonia en una plataforma universal para la hermandad global. Este gesto será uno de los momentos más destacados de los Premios César 2026: cuando el cine francés defendió a las mujeres de todo el mundo.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
A sus 38 años, esta actriz habla sobre sus dificultades con la lactancia y los desafíos de ser madre primeriza.
Article suivant
En la alfombra roja, esta actriz rompe las reglas con un detalle casual

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En la alfombra roja, esta actriz rompe las reglas con un detalle casual

En la alfombra roja, los atuendos suelen planificarse meticulosamente. En los Premios César 2026, la actriz francesa Leïla...

A sus 38 años, esta actriz habla sobre sus dificultades con la lactancia y los desafíos de ser madre primeriza.

La actriz, cantautora, escritora, estilista y productora estadounidense Hilary Duff habla con franqueza sobre sus dificultades con la...

Esta cantante, objeto de comentarios racistas en directo, se encuentra en el centro de una polémica.

El escritor y editor francés Richard Millet causó revuelo el 23 de febrero de 2026 durante el programa...

"Deportiva y guapísima": esta atleta olímpica causa sensación en la playa

La esquiadora chino-estadounidense de estilo libre Eileen Gu sigue brillando tras sus hazañas en los Juegos Olímpicos de...

Jessica Alba y su hija se reencontraron en la alfombra roja: una aparición rara y notable.

Habían pasado varios meses desde que se las vio juntas en el centro de atención. La actriz, modelo...

A sus 49 años, Alicia Silverstone causó sensación con un vestido esculpido.

La actriz y productora estadounidense Alicia Silverstone iluminó la alfombra roja de los Critics Choice Awards con un...

© 2025 The Body Optimist