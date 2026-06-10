"Aún más bella con la edad": Cindy Crawford reinventa la ropa de playa con elegancia.

Julia P.
@meaningfulbeauty / Instagram

La supermodelo estadounidense Cindy Crawford es una de las figuras más admiradas del mundo de la moda. En una nueva fotografía publicada por su propia marca de cosméticos, posa con languidez bajo el sol, en una escena a medio camino entre la espontaneidad y la alfombra roja. Y el resultado, como era de esperar, ha recibido elogios unánimes.

Un guiño a los años 90.

En la fotografía, Cindy Crawford posa con naturalidad, sentada en un sillón de madera con los pies apoyados en una mesa de exterior. Lleva un bañador negro de una pieza con un escote pronunciado, rematado con un collar de diamantes brillante. Calza sandalias negras de tacón. Una bata blanca de felpa cae sobre sus hombros con estudiada despreocupación.

El guiño a los años noventa no termina ahí. Cindy Crawford luce un peinado voluminoso, unas gafas de sol negras estilo ojo de gato y sostiene un libro de Claudia Schiffer dedicado a la fotografía de moda de esa misma década. Por lo tanto, todo en su estilismo evoca plenamente el regreso a su época dorada.

Los usuarios de Internet son unánimes.

Los comentarios bajo la foto son sorprendentemente unánimes. Los internautas elogian no solo la belleza de la imagen, sino también —y sobre todo— la gracia con la que Cindy Crawford envejece. «Aún más bella con la edad», escribe uno. «Prueba de que la belleza no tiene edad», añade otro. Esta efusión de admiración, en una era de estética hiperretocada, sirve como una poderosa plataforma para aceptar el paso del tiempo.

Con esta foto, la modelo Cindy Crawford nos recuerda que a los 60 años la elegancia no tiene fecha de caducidad, por si alguien aún lo dudaba.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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