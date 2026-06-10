La modelo Emily Ratajkowski celebra su 35 cumpleaños con un vestido rojo con aberturas.

La modelo, actriz y escritora estadounidense Emily Ratajkowski, que celebró su cumpleaños el 7 de junio de 2026, compartió en Instagram una serie de fotos tomadas durante la velada. El centro de atención fue un vestido midi rojo con aberturas tipo escalera, que inmediatamente generó comentarios.

Un vestido rojo con aberturas metálicas en forma de escalera.

En las imágenes compartidas, Emily Ratajkowski luce un vestido midi rojo intenso que realza su figura. El detalle que hace que la prenda sea particularmente llamativa es un patrón de cuadrícula metálica en el centro del busto, que crea una serie de aberturas horizontales que recuerdan a una escalera. Esta elaborada prenda, casi escultural, transforma la silueta en una auténtica declaración de alta costura.

El rojo elegido es igualmente elegante. Saturado, profundo, casi cinematográfico, contrasta marcadamente con la piel bronceada de Emily Ratajkowski y refleja la luz desde cualquier ángulo. Un tono que recuerda a los vestidos que lucían las estrellas italianas de los años 50 —Sophia Loren, Gina Lollobrigida— y que encaja a la perfección con la estética de una fiesta de cumpleaños concebida como un evento verdaderamente especial.

Zapatos de tacón de aguja con estampado animal en contraste

Para completar el look: un par de tacones de aguja con estampado animal en blanco y negro. Una elección de moda que rompe con la pureza del monocromo rojo y añade un toque de audacia estilística al conjunto. Para su cabello, Emily Ratajkowski optó por la máxima sencillez. Su larga melena castaña se deja suelta, con un efecto deliberadamente despeinado que aporta una sensación decididamente relajada al look general. En cuanto a su maquillaje, se aplica el mismo enfoque minimalista: una tez fresca, cejas definidas y labios que también lucen de un rojo intenso. La combinación de colores está perfectamente coordinada.

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Un ambiente seguro y libre

Más allá del atuendo, lo que realmente destaca es el ambiente general del evento. Emily Ratajkowski posa en diversas situaciones —con una copa en la mano o charlando con sus amigas— en un entorno decididamente festivo. Sus amigas y conocidas famosas no desaprovecharon la oportunidad. En los comentarios de la publicación, la modelo rusa Irina Shayk escribió: "Nos encantó celebrarte anoche, mi reina". La actriz, cantante y modelo mexicana Eiza González simplemente añadió : "Feliz cumpleaños, chica de ensueño". Esto nos recuerda hasta qué punto la industria de la moda y el cine estadounidense sigue siendo un mundo de camaradería femenina.

Con este vestido rojo con aberturas, Emily Ratajkowski ofrece una demostración magistral. Y con tan solo 35 años, confirma que inicia esta nueva década con la misma audacia estilística que ha cultivado desde su debut, ahora combinada con una aguda conciencia política.