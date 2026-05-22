Bella Hadid recupera un vestido vintage en la alfombra roja y causa sensación.

La modelo estadounidense Bella Hadid sigue dejando huella en la alfombra roja internacional. En una reciente y muy comentada aparición en el Festival de Cine de Cannes 2026, causó sensación al lucir un vestido inspirado en una icónica prenda vintage. Su look generó de inmediato numerosas reacciones en internet.

Bella Hadid con silueta retro

Conocida por su espectacular presencia, Bella Hadid volvió a acaparar todas las miradas en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026. Optó por una creación de Schiaparelli, el famoso vestido de crochet asociado a Jane Birkin. El diseño, que se ajustaba a la perfección a su figura, combinaba tejidos transparentes, detalles de alta costura y una estética vintage. Fue especialmente su pronunciado escote, adornado con una joya negra, lo que captó la atención de fotógrafos y usuarios de internet por igual. Las imágenes de su aparición se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Bella Hadid luciendo un diseño personalizado de Schiaparelli inspirado en el vestido de crochet de Jane Birkin en el Festival de Cine de Cannes ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20 de mayo de 2026

Un vestido inspirado en los iconos de los años 70.

Con este look, Bella Hadid se suma a la tendencia actual de las referencias vintage que regresan a la alfombra roja. Desde hace varias temporadas, celebridades y casas de moda han estado revisitando inspiraciones de las décadas de 1970, 1980 y 1990.

El look de Bella Hadid rindió homenaje al mundo de Jane Birkin, una figura icónica de la moda y el estilo desenfadado. El vestido de ganchillo de Schiaparelli fusionaba un aire retro con la alta costura contemporánea. Para completar el conjunto, Bella Hadid optó por un recogido discreto, pendientes brillantes y un maquillaje minimalista.

Los usuarios de Internet están reaccionando masivamente en las redes sociales.

Como suele ocurrir con las apariciones de Bella Hadid, las reacciones se multiplicaron rápidamente en X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Muchos usuarios elogiaron el equilibrio entre sofisticación y sencillez de su silueta.

Varios comentarios destacaron lo bien que el vestido realzaba la figura de Bella Hadid. Otros lo calificaron de "apariencia icónica" o "perfecto para Cannes". La presencia de Bella Hadid en la alfombra roja suele generar gran repercusión en internet, y cada uno de sus atuendos recibe amplia cobertura mediática.

Bella Hadid, una figura esencial en la moda.

A lo largo de los años, Bella Hadid se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la industria de la moda. Colabora habitualmente con las casas de moda más importantes y realiza numerosas apariciones destacadas en las Semanas de la Moda y festivales internacionales.

Su estilo suele alternar entre referencias vintage, siluetas vanguardistas y looks minimalistas. Esta capacidad para desenvolverse con soltura entre diferentes estéticas contribuye en gran medida a su influencia en el mundo de la moda. En redes sociales, cada una de sus apariciones se viraliza rápidamente, impulsando las tendencias actuales de belleza y moda.

Lo vintage sigue siendo un éxito en la alfombra roja.

La aparición de Bella Hadid en el Festival de Cine de Cannes de 2026 confirma el resurgimiento de la moda vintage en el mundo de las celebridades. Cada vez más estrellas eligen piezas de archivo o creaciones inspiradas en siluetas icónicas del pasado para sus apariciones públicas.

Esta tendencia refleja tanto el deseo de individualidad estilística como el creciente interés por la moda sostenible y la recuperación de diseños vintage. Así, las alfombras rojas se convierten en espacios donde convergen la tradición y la modernidad de la moda, a través de looks que fusionan la nostalgia con la reinterpretación contemporánea.

Con este vestido, Bella Hadid volvió a captar la atención del público y de las redes sociales. Su aparición en el Festival de Cannes demuestra tanto su influencia en el mundo de la moda como el entusiasmo actual por las referencias retro reinterpretadas.