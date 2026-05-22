"Tiene un aspecto extraño": El vestuario de Tilda Swinton divide a los usuarios de internet.

Cada año, la alfombra roja del Festival de Cannes se convierte en un escaparate de suntuosos vestidos y joyas excepcionales. Este año, la actriz y productora británica Tilda Swinton optó por romper con la tradición. En la proyección de la película "La Bola Negra" en el 79.º Festival de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026), lució un atípico conjunto azul y blanco, muy diferente de los clásicos vestidos largos.

Una apariencia que va contra la corriente

En la alfombra roja de Cannes, donde el vestido largo negro con un escote discreto sigue siendo la norma, Tilda Swinton optó por un conjunto de dos piezas: un top estructurado y pantalones de pierna ancha. Cabe destacar que no lució diamantes ni joyas llamativas, una elección que se aparta del atuendo habitual de la Croisette. Esta decisión resalta en un mundo donde el lujo ostentoso suele ser la norma.

Un conjunto azul y blanco inspirado en la poesía japonesa.

El conjunto que luce Tilda Swinton pertenece a la colección de alta costura Primavera 2026 de una importante casa de moda francesa. ¿Su rasgo distintivo? La inspiración directa en la poesía japonesa del haiku. El director artístico de la casa se inspiró en versos que evocan la belleza fugaz de un pájaro justo antes de alzar el vuelo. El pájaro, símbolo de libertad y de límites infinitos, guió el diseño de la prenda. El degradado de azul a blanco que adorna la parte superior del conjunto ilustra poéticamente este vuelo, en una estética a la vez etérea y conceptual.

Un acabado aterciopelado que recuerda al plumaje.

Lo que distingue especialmente esta creación es su acabado en terciopelo de seda, que crea la ilusión visual del plumaje de un pájaro. Este uso sutil y refinado del material le confiere a la pieza una dimensión casi táctil y refuerza la metáfora de la libertad tan querida por la diseñadora. Tilda Swinton completó este atuendo con zapatos de tacón en tono gris y un anillo de oro amarillo, en una sobria selección de accesorios que permite que la pieza central sea la protagonista.

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Una mirada que divide a los usuarios de internet.

Esta aparición no fue bien recibida por todos. "Se ve rara", comentaron muchos internautas. Otros, sin embargo, elogiaron la audacia y la coherencia artística de Tilda Swinton, manteniéndose fiel a sí misma. Una vez más, las reacciones en línea nos recuerdan con qué frecuencia los cuerpos y la apariencia de las mujeres son objeto de juicios no solicitados, cuando se trata principalmente de decisiones personales que no deben ser validadas ni debatidas públicamente.

Al atreverse a lucir este atuendo conceptual, Tilda Swinton protagonizó uno de los momentos de moda más comentados del Festival de Cannes de este año. Demostró que la audacia estilística sigue siendo una forma válida de expresión.