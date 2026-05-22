Con un vestido lencero, la actriz Emily Blunt luce un look minimalista.

La actriz británica Emily Blunt causó sensación en una proyección especial, donde lució un estilo minimalista pero con sutiles referencias. Optó por un vestido largo lencero color marfil de corte impecable, que reinterpreta delicadamente la estética de los años 90 en una versión decididamente contemporánea y sofisticada.

Un vestido lencero color marfil con un corte fluido.

La pieza central de este look es un vestido largo maxi de satén en un luminoso tono marfil, perfecto para la primavera. El corpiño, confeccionado con esmero, presenta paneles fluidos que estructuran la silueta sin restringirla. La suave caída del satén fluye hasta el suelo, donde se extiende en una falda de delicados pliegues que se abre a los pies. Esta refinada confección realza la belleza de la tela y la precisión del corte.

En la parte delantera, un escote en V profundo añade un toque romántico a la silueta, que recuerda a un vestido lencero. Dos finos tirantes sujetan delicadamente la prenda sobre los hombros. Estos dos elementos le dan al conjunto un aire moderno sin perder la sencillez del diseño.

Emily Blunt asistió ayer al preestreno de la segunda temporada de "Rivals" junto a su hermana Felicity Blunt. pic.twitter.com/wDWZgu1w9Q — Archivos de Emily Blunt 👽 (@emilybluntfiles) 19 de mayo de 2026

Accesorios de oro delicados

Para complementar este atuendo, Emily Blunt optó por un look a capas con collares de cadena dorada gruesa sobre el escote y un anillo a juego. Unas sandalias blancas de tiras completaron el conjunto, que combinaban a la perfección con el tono marfil del vestido. Su cabello, peinado en suaves ondas naturales, enmarcaba su rostro, que lucía un maquillaje luminoso.

Con esta aparición, Emily Blunt confirma su talento para las siluetas depuradas y cuidadosamente compuestas. Una demostración de estilo minimalista, donde cada detalle encuentra su lugar perfecto y contribuye al equilibrio general.