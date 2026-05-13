Considerado "inusual", el regalo de Gwyneth Paltrow a sus hijos está generando controversia.

Cuando se trata de regalos de graduación, Gwyneth Paltrow no opta por el clásico reloj grabado ni la pluma estilográfica. La actriz y fundadora de Goop reveló en su boletín una idea original para celebrar la graduación de sus hijos: regalarles acciones de la bolsa. Esta iniciativa, que combina educación financiera con originalidad, rápidamente generó diversas reacciones en las redes sociales.

Acciones en lugar de un regalo tradicional.

Todo comenzó con una sesión de preguntas y respuestas publicada en el boletín informativo de "Goop". Cuando le preguntaron sobre "el mejor regalo de graduación", Gwyneth Paltrow respondió directamente: "Estamos pensando en regalarles a los chicos algunas acciones para que se involucren en la gestión de su dinero y hagan preguntas sobre los mercados". La actriz añadió que también estaba considerando incluir "algo físico para conmemorar la ocasión", aunque aún no había decidido qué.

¿El contexto? Su hija Apple, de 21 años, se graduó de la Universidad de Vanderbilt el 8 de mayo de 2026. Su hijo Mose, de 20 años, terminará sus estudios en la Universidad de Brown en los próximos años. Un hito importante que Gwyneth Paltrow quiere celebrar a su manera.

Una idea que suscita interrogantes entre los usuarios de internet.

Aunque la intención educativa es clara —enseñar a sus hijos a administrar sus finanzas—, la idea no ha convencido a todos. En las redes sociales, varios usuarios consideraron el regalo «extraño» y, sobre todo, muy impersonal para un momento tan simbólico como una graduación. Donde muchos esperarían un recuerdo, una joya o un detalle sentimental, Gwyneth Paltrow optó por una inversión financiera.

Algunos comentarios también ponen de manifiesto esta desconexión: ofrecer participaciones a jóvenes adultos puede parecer lógico en un entorno privilegiado, pero está alejado de la realidad de la mayoría de las familias. Otros, por el contrario, elogian un enfoque moderno que prepara a los niños para la independencia financiera en cuanto terminan sus estudios.

Una madre que cree en "dejar ir".

Más allá del regalo en sí, Gwyneth Paltrow aprovechó la ocasión para compartir el mejor consejo maternal que jamás haya dado a sus hijos: «Sean ustedes mismos. Y si ser ustedes mismos me decepciona, es buena señal: era su deber decepcionarme mientras construían su verdadera identidad». Una filosofía de crianza impactante, muy parecida a la de la propia actriz: siempre fiel a sí misma. El regalo de las acciones encaja a la perfección en este marco: poco convencional, pero cuidadosamente elegido.

En parte un guiño didáctico, en parte una elección poco sentimental, el regalo de graduación de Gwyneth Paltrow sin duda ha generado debate. Una cosa es segura: la fundadora de Goop sigue dando de qué hablar, incluso con sus decisiones más personales.