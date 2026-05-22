A sus 62 años, la actriz Lisa Rinna luce irreconocible tras una transformación capilar.

La actriz estadounidense Lisa Rinna sigue causando sensación en la alfombra roja con sus looks siempre cambiantes. En la gala de amfAR en Cannes, apareció con un peinado radicalmente diferente a su característico corte castaño corto. Con una melena rubia platino voluminosa, un aire retro y un vestido espectacular, acaparó todas las miradas con esta impactante aparición.

Lisa Rinna sorprende con un peinado rubio platino de estilo retro.

Conocida durante años por su característico corte de pelo corto castaño, Lisa Rinna sorprendió a todos al aparecer con un impresionante peinado rubio platino voluminoso (una peluca) en la gala de amfAR en Cannes. Optó por un bob abultado de estilo retro, inspirado en las elegantes siluetas de décadas pasadas.

Este cambio de look capilar contrastaba notablemente con su estilo habitual y acentuaba aún más su llamativo maquillaje. Con el cabello recogido y casi blanco, Lisa Rinna lucía una imagen radicalmente diferente, hasta el punto de resultar casi irreconocible para algunos.

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Un vestido metalizado para la gala de amfAR

Para complementar esta transformación de belleza, Lisa Rinna eligió un vestido de alta costura de Kevin Germanier. La creación multicolor combinaba tonos de azul, verde, amarillo y morado en un efecto metálico que recordaba a flecos brillantes.

El atuendo, confeccionado con materiales reciclados según varios medios especializados, también presentaba detalles de abalorios y hombros estructurados muy marcados. El conjunto se completaba con joyas con diamantes y zapatos de plataforma plateados, realzando el aspecto teatral de la silueta.

Una semana marcada por varias transformaciones de belleza.

Esta aparición en Cannes no fue la primera transformación capilar de Lisa Rinna en los últimos días. Tan solo unos días antes, ya había sorprendido a todos en un estreno en Los Ángeles con unos rizos rubios muy cortos de estilo retro.

Luego, en otro evento celebrado durante el Festival de Cine de Cannes de 2026 (del 12 al 23 de mayo), optó por un corte bob negro con efecto mojado, creado con la ayuda de la diseñadora de pelucas Sofia Laskar. En el lapso de una semana, Lisa Rinna experimentó numerosos cambios de color y peinado, confirmando su predilección por las transformaciones estéticas.

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Un icono de la moda al que le gusta arriesgarse.

Durante varios años, Lisa Rinna se ha consolidado como una figura muy popular gracias a sus elecciones de moda y belleza. Conocida por su estilo extravagante y su figura escultural, no duda en experimentar con peinados, maquillaje y atuendos espectaculares.

Sus apariciones en la alfombra roja suelen generar reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios elogian su "audacia estilística" mientras que otros se sorprenden por sus repetidas transformaciones.

La gala de amfAR, un evento imperdible para las celebridades en Cannes.

Cada año, la gala de amfAR reúne a numerosas personalidades del cine, la moda y el entretenimiento durante el Festival de Cannes. Este evento benéfico es conocido tanto por su labor de recaudación de fondos para la investigación del VIH como por sus espectaculares desfiles de moda. Lisa Rinna fue una de las celebridades presentes en la edición de 2026, que estuvo marcada por numerosas transformaciones de belleza impactantes.

Con su look rubio platino y su vestido brillante, Lisa Rinna logró destacar en un evento ya repleto de apariciones espectaculares. Entre su peinado retro rubio platino, su maquillaje llamativo y su vibrante vestido metalizado, confirmó una vez más su predilección por los looks espectaculares.