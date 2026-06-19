Con ocho meses de embarazo, esta ex animadora está reviviendo una coreografía de culto.

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Estar embarazada de ocho meses no le impide dar un buen espectáculo. Kelcey Wetterberg, ex animadora de los Dallas Cowboys, deleitó a sus seguidores al recrear una de las coreografías más emblemáticas de su antiguo equipo, y todo esto estando en el tercer trimestre de su embarazo.

Una coreografía de culto durante el embarazo

En un video compartido en Instagram, la futura madre comienza diciendo, con humor autocrítico: "Haría cualquier cosa por que naciera este bebé". Cuando su esposo responde : "¿Cualquier cosa?" , ella entonces comienza a imitar la famosa coreografía de "Thunderstruck" de las animadoras de los Dallas Cowboys.

Brazos en alto, cabezazos, un paso al suelo y un movimiento de cabello: Kelcey Wetterberg, vestida con una camiseta corta azul marino con los colores del equipo, realiza los icónicos movimientos en un campo de fútbol. Una actuación elogiada por su vitalidad, apenas unas semanas antes de dar a luz.

Un guiño a "Las novias de América"

Este video es de todo menos ordinario. Kelcey Wetterberg lo hizo en honor a la tercera temporada de la serie de Netflix "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders", que impulsó su carrera. "Algo que nadie pidió", bromeó en la descripción, añadiendo que estaba deseando ver la temporada dedicada a sus excompañeras. La reacción fue inmediata: "¿Cómo lo haces, Kelcey? ¡Me das miedo!", "Superwoman", fueron solo algunos de los comentarios de admiración.

Un feliz embarazo

Detrás de cámaras, Kelcey Wetterberg disfruta claramente de un momento feliz. Espera su primer hijo en julio y anunció su embarazo en enero pasado junto a su esposo, Nate Crnkovich. Al final del video, la pareja comparte un tierno momento mostrando ecografías. Esta alegría llega poco después de su primer aniversario de bodas, que celebraron a finales de 2024.

El dominio de Kelcey Wetterberg de estas coreografías proviene de sus cinco temporadas como figura central del prestigioso equipo, del que se retiró en 2024. Considerada una "All-Star", continúa apoyando al equipo. Con este refrescante video, demuestra que el embarazo y la energía pueden ir de la mano.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
Article précédent
Al haberse marchado para jugar en el Mundial, este jugador no pudo estar presente en el nacimiento de su hija.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Al haberse marchado para jugar en el Mundial, este jugador no pudo estar presente en el nacimiento de su hija.

Detrás de las grandes competiciones internacionales, también se desarrolla la vida personal. El portero surcoreano Kim Seung-gyu disputó...

Junto a Shakira, Sofía Vergara optó por una camiseta sin mangas colombiana y causó sensación.

La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara no dudó en mostrar sus raíces. Recientemente...

"No ha cambiado": Angelina Jolie hace una aparición impactante en Nueva York.

La actriz, directora, guionista, productora y embajadora de buena voluntad camboyano-estadounidense Angelina Jolie hizo una aparición estelar en...

Shakira causó sensación con un body de lentejuelas durante su concierto.

La cantautora colombiana Shakira enloqueció a sus fans en Los Ángeles al subir al escenario con un deslumbrante...

Esta cantante lleva un vestido de encaje que sin duda no pasa desapercibido.

La presentadora británica de televisión y radio Maya Jama ha demostrado una vez más por qué es considerada...

La presencia de estas dos aficionadas durante el Mundial ha suscitado numerosos comentarios.

Aunque no marcaron ningún gol, causaron sensación. Dos creadoras de contenido francesas, Andie Ella (@andie_ella) y Maya Borsali...