Con ocho meses de embarazo, esta ex animadora está reviviendo una coreografía de culto.

Estar embarazada de ocho meses no le impide dar un buen espectáculo. Kelcey Wetterberg, ex animadora de los Dallas Cowboys, deleitó a sus seguidores al recrear una de las coreografías más emblemáticas de su antiguo equipo, y todo esto estando en el tercer trimestre de su embarazo.

Una coreografía de culto durante el embarazo

En un video compartido en Instagram, la futura madre comienza diciendo, con humor autocrítico: "Haría cualquier cosa por que naciera este bebé". Cuando su esposo responde : "¿Cualquier cosa?" , ella entonces comienza a imitar la famosa coreografía de "Thunderstruck" de las animadoras de los Dallas Cowboys.

Brazos en alto, cabezazos, un paso al suelo y un movimiento de cabello: Kelcey Wetterberg, vestida con una camiseta corta azul marino con los colores del equipo, realiza los icónicos movimientos en un campo de fútbol. Una actuación elogiada por su vitalidad, apenas unas semanas antes de dar a luz.

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Un guiño a "Las novias de América"

Este video es de todo menos ordinario. Kelcey Wetterberg lo hizo en honor a la tercera temporada de la serie de Netflix "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders", que impulsó su carrera. "Algo que nadie pidió", bromeó en la descripción, añadiendo que estaba deseando ver la temporada dedicada a sus excompañeras. La reacción fue inmediata: "¿Cómo lo haces, Kelcey? ¡Me das miedo!", "Superwoman", fueron solo algunos de los comentarios de admiración.

Un feliz embarazo

Detrás de cámaras, Kelcey Wetterberg disfruta claramente de un momento feliz. Espera su primer hijo en julio y anunció su embarazo en enero pasado junto a su esposo, Nate Crnkovich. Al final del video, la pareja comparte un tierno momento mostrando ecografías. Esta alegría llega poco después de su primer aniversario de bodas, que celebraron a finales de 2024.

El dominio de Kelcey Wetterberg de estas coreografías proviene de sus cinco temporadas como figura central del prestigioso equipo, del que se retiró en 2024. Considerada una "All-Star", continúa apoyando al equipo. Con este refrescante video, demuestra que el embarazo y la energía pueden ir de la mano.