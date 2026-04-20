La cantante Mariah Carey, de 57 años, causó sensación con un vestido negro y botas de cuero.

La cantante y compositora estadounidense Mariah Carey no necesita necesariamente una alfombra roja para causar sensación. El 18 de abril de 2026, fue fotografiada en las calles de Nueva York con un atuendo completamente negro que era a la vez elegante y sofisticado.

El detalle que lo cambia todo: el cinturón doble

Fue durante un simple paseo por Manhattan que Mariah Carey lució uno de sus looks más impactantes del momento. La cantante de "Vision of Love" reinterpretó el clásico vestido negro con un toque vanguardista, inspirándose en la estética del año 2000. El vestido, de escote pronunciado y largo hasta la rodilla, se combinó con medias negras transparentes. La pieza clave del look: un cinturón de doble hebilla que acentuaba su cintura, aportando un aire rockero a la silueta.

Mariah Carey continuó con la temática del cuero luciendo una gabardina brillante adornada con detalles plateados, combinada con botas altas hasta la rodilla de tacón ancho. Para completar el look, optó por unas gafas de sol negras extragrandes, un anillo de mariposa dorado y pendientes de diamantes. Una mezcla de ostentación discreta y actitud urbana que resume a la perfección el equilibrio estilístico que está cultivando actualmente.

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Una semana dedicada al monocromo.

Unos días antes, Mariah Carey ya había deslumbrado con dos looks en la gala de Tiffany & Co. para el lanzamiento de la colección "Blue Book 2026: Hidden Garden". El primero fue un vestido negro sin mangas con falda larga, combinado con zapatos de tacón de punta cubiertos de lentejuelas plateadas y un collar de diamantes. El segundo fue un vestido blanco roto de manga larga con escote Bardot, ceñido con un cinturón de cadena dorada y rematado con tacones plateados.

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Mariah Carey, icono monocromático para todas las ocasiones

A principios de año, en febrero, Mariah Carey ya había impuesto este sello monocromático en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, donde actuó con un vestido blanco geométrico adornado con cientos de cristales, embellecido con una boa de plumas y más de 300 quilates de diamantes talla esmeralda de Levuma.

En resumen, ya sea un atuendo de noche o un look urbano, Mariah Carey confirma una cosa: su sentido del estilo es atemporal.