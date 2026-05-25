Con un vestido dorado, Eva Longoria acaparó todas las miradas en la alfombra roja.

Léa Michel
@evalongoria / Instagram

El 23 de mayo de 2026 se celebró la ceremonia de clausura del 79.º Festival de Cine de Cannes (del 12 al 23 de mayo) y la última aparición en la icónica alfombra roja. En esta ocasión, la actriz estadounidense Eva Longoria volvió a causar sensación. Ataviada con un largo y brillante vestido dorado, cautivó a los fotógrafos y reafirmó su estatus de figura imprescindible en la Croisette, donde cada año figura entre los rostros más esperados.

Un vestido dorado con una abertura

El elemento central de esta aparición, el largo vestido dorado de Eva Longoria, irradiaba luminosidad y elegancia. Con su escote recto y palabra de honor, dejaba ver sutilmente sus hombros, mientras que una abertura añadía dinamismo a la silueta y a cada paso. El luminoso y cálido tono dorado acaparó todas las miradas y le aseguró una presencia impactante en la alfombra roja. Una elección de moda perfecta para la solemnidad de la noche de clausura.

Un último y memorable paseo subiendo las escaleras.

Eva Longoria fue una de las primeras en llegar a la alfombra roja en la ceremonia de clausura, como imagen de una importante marca de belleza. Le siguieron otras celebridades que también representaban la misma marca, incluyendo estrellas de cine internacionales y una popular creadora de contenido francesa. Este esperado desfile final reunió a numerosas figuras elegantes para poner un broche de oro a una edición repleta de momentos memorables de la moda.

Un día doblemente especial

Esta aparición en Cannes coincidió con excelentes noticias para la actriz. Ese mismo día, Eva Longoria anunció que se unía al elenco de la adaptación internacional de la exitosa serie "¡Llama a mi agente!" . "Una nueva integrante se suma al elenco", anunció la cuenta de la plataforma, publicación que compartió la propia actriz. Un día doblemente afortunado, entre una deslumbrante aparición en la alfombra roja y un anuncio profesional muy positivo.

Con este vestido dorado que lució en la ceremonia de clausura, Eva Longoria protagonizó una de las últimas apariciones verdaderamente memorables del 79º Festival de Cine de Cannes. Una demostración de elegancia radiante, perfectamente acorde con la ocasión.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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