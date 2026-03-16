"Está casi irreconocible": Emma Stone cautiva con un vestido plateado.

La actriz y productora estadounidense Emma Stone acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 con un vestido plateado de Louis Vuitton que desató una ola de admiración entre sus fans.

Un vestido plateado minimalista y espectacular

Nominada a Mejor Actriz por su papel en "Bugonia", Emma Stone optó por el minimalismo con un vestido largo blanco plateado con un sutil brillo. La silueta evocaba la elegancia de Jane Austen gracias a sus mangas cortas y acampanadas, actualizadas con un escote en V pronunciado y una espectacular espalda descubierta que modernizaba el conjunto. Esta creación de Louis Vuitton combinaba líneas depuradas con cortes atrevidos, resaltando una elegancia atemporal en un entorno resplandeciente.

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Una metamorfosis sensacional

En las redes sociales, los fans la colman de elogios: «¡Está casi irreconocible!» , «¡Transformada!» , «Un rostro radiante» . Estos comentarios resaltan un brillo especial, como si el vestido plateado hubiera revelado a una nueva Emma Stone, rebosante de luz y confianza. Este look minimalista, sin duda, acentuó sus rasgos y su deslumbrante sonrisa.

Este vestido plateado marcó un punto de inflexión en el estilo de Emma Stone, quien fue elogiada por sus fans por su "deslumbrante transformación" y su tez radiante que iluminó la alfombra roja. Sin duda, será recordada como una de las más bellas de los Premios Óscar 2026.