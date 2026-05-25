Todo el mundo habla de los brazos de Meryl Streep: ¿a qué se debe tanta fascinación?

Meryl Streep sigue acaparando titulares. La actriz de 76 años, que retomó su papel de la despiadada Miranda Priestly en "El diablo viste de Prada 2", es un verdadero ícono. Sin embargo, en lugar de alabar su innegable talento, el público prefiere especular sobre su supuesto "secreto de la juventud" y buscar respuestas en sus "brazos musculosos". Si bien su figura recibe numerosos elogios, estos halagos a su físico "atlético" son principalmente un reflejo de muchas presiones sociales.

Brazos tonificados que inspiran admiración

"Se conserva muy bien para su edad", " ¿Cuál es su rutina de ejercicios?" , "Esta mujer es un ave fénix", "Debe tener una salud ósea increíble". Desde hace varias semanas, el físico de Meryl Streep se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, que suelen ser bastante duras con las mujeres mayores de 50 años. Los internautas elogian sus "bíceps prominentes" y su "espalda fuerte" a través de recopilaciones de fotos rescatadas de la alfombra roja.

En la película "El diablo viste de Prada 2", el físico musculoso de la actriz se hace evidente a través de su vestido rojo con un drapeado casi arquitectónico. Comparada con una "fuerza de la naturaleza" o incluso una "hazaña genética", Meryl Streep encarna claramente un ideal de envejecimiento. Además, a una edad en la que los brazos flácidos y el cuello arrugado se consideran la norma, sus clavículas, adornadas con fibras y músculos, atrajeron espontáneamente la atención bajo el halagador resplandor de los focos. Los medios de comunicación intentaron de inmediato desentrañar el "misterio de semejante físico", con titulares sobre su afición a la natación o enumerando sus ejercicios favoritos.

Esta figura icónica de la pantalla grande, la actriz con más nominaciones a los Óscar, no necesita levantar pesas para conseguir papeles, ya sean dramáticos o históricos. Sin embargo, aunque no es conocida por películas de acción ni por interpretar personajes temerarios, ya ha demostrado su fuerza en "Mamma Mia", una comedia musical donde realiza proezas técnicas y movimientos que requieren un agarre firme. La actriz que interpretó a la "Dama de Hierro" ha cultivado un físico de acero fuera de la pantalla. Si bien a las mujeres musculosas se las suele considerar "demasiado masculinas", Meryl Streep parece disfrutar de un trato preferencial.

Falsos halagos que refuerzan los dictados

A partir de los 50 años, se espera que las mujeres luzcan diez o veinte años más jóvenes y retrasen los signos del envejecimiento. Los artículos etiquetados como "para mujeres mayores" las animan a tonificar sus cuerpos, suavizar su piel, eliminar la barriga posmenopáusica y cambiar los crucigramas por un par de mancuernas. Esto es especialmente evidente para las figuras públicas. Deben dar la impresión de ser inmortales. Los músculos ya no se consideran amortiguadores en caso de caída, sino evidencia visible de "buena conservación".

Estos halagos colectivos sobre los prominentes hombros de la actriz son, en realidad, advertencias encubiertas. Si bien Meryl Streep puede ser inmune a la osteoporosis y al reumatismo, no lo es a la enfermedad del conformismo. En contraste, la actriz Brooke Shields , un rostro legendario del cine de los años 80, sufrió un destino completamente diferente. Acusada de "envejecer mal", de haber "arruinado su prometedora apariencia", se enfrentó a una ola de intolerancia simplemente porque sus hombros no parecían congelados.

En resumen, las mujeres mayores de 60 años que lucen un rostro terso, piernas bien formadas y brazos sutilmente definidos son señaladas como "modelos de la vejez", mientras que todas las demás son "ejemplos a no seguir", malas embajadoras del paso del tiempo.

La fisonomía femenina sigue siendo el centro del debate.

El caso de Meryl Streep no es aislado: forma parte de una larga tradición en la que el cuerpo de las mujeres públicas se convierte en un espacio de proyección colectiva. Ya sean actrices, cantantes o periodistas, su apariencia es objeto de comentarios y análisis constantes, e incluso a veces se clasifica según criterios implícitos de "juventud" y "respetabilidad".

Lo que llama la atención aquí no es tanto la admiración en sí, sino su forma. Detrás de los halagos sobre "brazos tonificados" o una "figura atlética" suele haber una lógica comparativa: "verse bien para la edad que se tiene", "seguir siendo deseable a pesar del paso del tiempo" o incluso "resistir" los cambios naturales del cuerpo. En otras palabras, la mirada dirigida a las mujeres no se limita a lo que hacen, sino que continúa evaluándolas a través de lo que muestran.

Por un lado, estos comentarios de admiración acogen con benevolencia los músculos de las mujeres, pero por otro lado, reflejan un ideal poco saludable: el de una mujer cuya vitalidad está escrita en su cuerpo como la fecha de caducidad en un yogur.