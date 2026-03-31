Durante el concurso "Miss Grand Thailand", las carillas dentales de esta concursante llamaron la atención.

Un incidente inesperado empañó las rondas preliminares del certamen "Miss Grand Thailand", celebrado el 25 de marzo en Bangkok. A Kamolwan Chanago, concursante de dieciocho años, se le desprendieron las carillas dentales mientras se presentaba ante el jurado y el público. El momentofue grabado en video y se compartió ampliamente en las redes sociales.

Un momento inesperado en el escenario.

Durante su discurso de presentación, Kamolwan Chanago tuvo dificultades para hablar debido al movimiento visible de sus carillas dentales. A pesar de la sorpresa, se ajustó los dientes con rapidez y serenidad frente a la cámara antes de continuar con su presentación.

Una reacción elogiada por su profesionalismo.

El incidente no interrumpió la competencia. Kamolwan Chanago continuó desfilando, manteniendo una actitud segura ante el público. Según un comunicado difundido por varios medios internacionales , la organización de "Miss Grand International" destacó el profesionalismo de la candidata ante este imprevisto. El comunicado se refirió a un "incidente menor e inesperado" y resaltó su aplomo y presencia en el escenario a pesar de la situación.

Los espectadores presentes en el evento también elogiaron su reacción, y algunos consideraron que su manejo del momento demostró un gran autocontrol, una cualidad esencial en los concursos de belleza donde la presencia escénica juega un papel importante.

La importancia de la preparación y la autoconfianza

Los concursos de belleza exigen una preparación meticulosa, que incluye oratoria, postura e imagen. A pesar de los altos estándares, pueden ocurrir imprevistos, lo que pone de manifiesto la presión a la que se enfrentan las participantes. Esta presión es la base de las críticas dirigidas a estos supuestos concursos de belleza, a menudo denunciados por sus juicios sobre el cuerpo femenino y por unos estándares considerados arbitrarios y carentes de valor real.

Este episodio también subraya la importancia de la autoconfianza y la adaptabilidad en situaciones de gran repercusión. Al mantener su rendimiento sin perder el equilibrio, Kamolwan Chanago demostró una resiliencia muy valorada en este tipo de competiciones.

Si bien este incidente generó numerosas reacciones en línea, destaca principalmente cómo una concursante puede manejar una situación delicada en público. La reacción de Kamolwan Chanago nos recuerda que los concursos de belleza también evalúan la capacidad de afrontar lo inesperado con confianza y profesionalismo.