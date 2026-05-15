En Cannes, Diane Kruger vuelve a poner en el punto de mira un accesorio que durante mucho tiempo había permanecido discreto.

Diane Kruger deslumbró recientemente en la alfombra roja del 79º Festival de Cine de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026) para la proyección de la película "Fatherland". La actriz alemana, habitual de Cannes, eligió un atuendo de una elegancia impactante para la ocasión. Más allá del vestido bordado, fue un accesorio en particular el que acaparó todas las miradas: una larga capa verde abeto, elegantemente colocada sobre su hombro. Un detalle que no fue casual en absoluto, y que bien podría marcar tendencia esta temporada.

Un look dorado y asimétrico

Para subir los veinticuatro escalones del Palacio de Festivales, Diane Kruger optó por un vestido dorado asimétrico —corto por un lado y largo por el otro— confeccionado en un tejido sedoso adornado con delicados bordados florales. Una pieza refinada, casi preciosa, pero fue el accesorio clave del conjunto lo que marcó la diferencia: una larga capa verde abeto, atada al cuello y colocada sobre un hombro.

Esta audaz elección transforma al instante una silueta clásica en una apariencia espectacular. En cuanto al calzado, la actriz sustituyó las botas altas que vio en la pasarela por unas delicadas sandalias de tacón que combinaban con su vestido. Su peinado con trenzas y las joyas de Tiffany & Co. completaron el look, con un estilo casi medieval y moderno.

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La capa, el accesorio de moda que está regresando con fuerza

La elección de este conjunto por parte de Diane Kruger no es casual. La capa, relegada durante mucho tiempo a los meses más fríos, está regresando con fuerza en las colecciones actuales. Se vio en numerosos desfiles de diseñadores para la temporada otoño/invierno 2026-2027, en diversas formas: larga y majestuosa, corta y estructurada, en terciopelo, lana o gasa. Esta tendencia surge del deseo colectivo de prendas llamativas y teatrales que transforman instantáneamente un atuendo.

Al lucirlo en Cannes, uno de los desfiles de moda más importantes del mundo, Diane Kruger le está dando una visibilidad inestimable. Esta atención mediática podría ser suficiente para reavivar definitivamente el entusiasmo en torno a este accesorio, que se sitúa a medio camino entre una prenda de vestir y una pieza de declaración de estilo.

Una aparición muy bienvenida en un día repleto de momentos destacados.

Esta aparición en la alfombra roja formó parte de un tercer día particularmente ajetreado del festival. Junto a la actriz, productora y directora estadounidense Demi Moore, quien hacía su tercera aparición en Cannes ese día, Diane Kruger acaparó gran parte de la atención de los fotógrafos. La proyección de la película "Fatherland", un drama en competición, aportó una marcada dimensión cinematográfica a la velada.

Las elecciones estéticas de Diane Kruger tampoco pasaron desapercibidas: entre la capa verde abeto, el bordado floral y el peinado trenzado, algunos vieron un posible guiño al mundo de «El Señor de los Anillos». Una referencia particularmente acertada, ya que el director Peter Jackson recibió la Palma de Oro Honorífica del festival este año. Ya sea que esta inspiración fuera deliberada o simplemente accidental, el resultado ha sido elogiado unánimemente. Diane Kruger, ganadora del premio a la Mejor Actriz en Cannes por «In the Fade» en 2017, confirma una vez más su estatus como un icono de la moda imprescindible en la Croisette.

Con este vestido bordado y esta espectacular capa, Diane Kruger protagonizó una de las apariciones más impactantes del inicio de Cannes 2026. Más allá del atuendo, es un accesorio en sí mismo el que está recuperando para el primer plano de la moda: la capa, largamente olvidada, y que ahora veremos multiplicar sus apariciones en los próximos meses.