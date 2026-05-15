Con un vestido deslumbrante, Michelle Rodriguez incendia el Festival de Cine de Cannes.

En la proyección que celebraba el 25 aniversario de la saga "Fast & Furious", celebrada en el marco del 79º Festival de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026), Michelle Rodriguez deslumbró en la alfombra roja. La actriz, guionista y productora estadounidense, figura icónica de la franquicia desde la primera entrega en 2001, lució un vestido de Paolo Sebastian. Su atuendo era perfecto para la ocasión, que compartió con sus compañeras de reparto de siempre, las actrices estadounidenses Jordana Brewster y Meadow Walker.

Un vestido de Paolo Sebastian hecho a medida para la alfombra roja.

Para esta velada en homenaje a una de las sagas de acción más emblemáticas, Michelle Rodriguez eligió un diseño de la colección Otoño 2025 del diseñador australiano Paolo Sebastian. El conjunto presentaba un top estructurado sin tirantes, completamente adornado con cristales que reflejaban la luz con cada movimiento. La prenda se extendía en una vaporosa falda de tul, culminando en una larga cola que añadía una dimensión casi teatral al look.

Una silueta a la vez romántica y arquitectónica, que contrastaba maravillosamente con la imagen más aguerrida que la actriz proyecta en pantalla en "Fast & Furious". Paolo Sebastian, conocido por sus creaciones de alta costura repletas de bordados y espectaculares colas, se ha convertido en pocos años en uno de los diseñadores favoritos de la alfombra roja internacional. Con esta elección de moda en el Festival de Cannes, Michelle Rodriguez abraza por completo la gran tradición de las apariciones meticulosamente elaboradas en Cannes.

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Michelle Rodriguez, una asidua de la Croisette

Si la actriz estadounidense ha dejado una huella tan profunda, es también porque se ha convertido en una habitual del Festival de Cannes a lo largo de los años. Michelle Rodriguez, conocida por su fuerte personalidad y sus papeles de acción, siempre sorprende al optar por elaborados vestidos que contrastan con su imagen en pantalla.

Esta dualidad es precisamente parte de su encanto: en Cannes, luce una «feminidad de alta costura» que contrasta marcadamente con sus atuendos en pantalla. Prueba, por si hiciera falta, de que las actrices de acción pueden explorar todas las facetas de la moda sin encasillarse. Y este look de 2026, vinculado a un evento tan simbólico como el 25 aniversario de «Fast & Furious», quedará como uno de sus momentos más memorables en Cannes.

Entre su vestido de Paolo Sebastian adornado con cristales brillantes, su etérea cola de tul y su homenaje a los 25 años de una saga de culto, Michelle Rodriguez ofreció una de las apariciones más memorables de esta 79.ª edición. Una prueba más de que el Festival de Cannes sigue siendo, más que nunca, el escenario donde la moda y el cine convergen en su expresión más espectacular.