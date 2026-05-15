Detrás de las críticas al vestido de Olivia Rodrigo, está surgiendo un debate más profundo.

Comentar sobre la ropa de las cantantes en lugar de aplaudir su interpretación vocal y apreciar su arte se ha convertido casi en una costumbre. La ícono del pop-rock, Olivia Rodrigo, no fue la excepción a este juicio público. Su vestido estilo babydoll, combinado con zapatos llamativos, fue analizado minuciosamente por una multitud de comentaristas anónimos. Este atuendo, concebido simplemente como una declaración de estilo, estuvo a punto de convertirse en un escándalo nacional.

El vestido estilo babydoll de Olivia Rodrigo, un imán para las críticas.

El nombre de Olivia Rodrigo no deja de aparecer en las noticias. La cantante estadounidense, conocida por su estilo musical ecléctico y su particular visión del pop-rock, está en boca de todos no por su innegable talento, sino por su último atuendo, aparentemente inofensivo, en el escenario. Su vestuario, concebido como telón de fondo, un elemento secundario de su actuación, se ha convertido en tema de conversación viral.

En el evento Spotify Billions Club, que reconoce a los artistas que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma, la cantante de "Bad Idea Right" se mantuvo fiel a su estilo y, una vez más, expresó su singular personalidad a través de la moda. Apareció ante el micrófono con un vestido estilo babydoll cubierto de pequeñas flores y adornado con encaje. Para darle un toque atrevido a esta prenda recatada, combinada con unos shorts bombachos, lució unas botas llamativas y calcetines blancos visibles. Este conjunto, una mezcla de estilo country retro y estética rock de los 2000, rápidamente se hizo viral.

En internet, en una especie de inmunidad colectiva, los usuarios se autoproclaman críticos de moda y no dudan en opinar sobre la vestimenta de las celebridades como si tuvieran voz y voto en el asunto. Considerado "demasiado corto ", "indecente" o incluso "infantilizante", este vestido aparentemente inocente se ha transformado en la máxima ofensa, una afrenta a la modestia, un objeto de intenciones satánicas. "¿Puede Olivia Rodrigo vestirse como una estrella del pop normal y dejar de intentar parecer una niña?", sugiere un usuario en X (antes Twitter).

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Lo que los internautas critican de este vestido con su "estilo inocente"

Los internautas no se limitaron a señalar un diseño "anticuado" o un "error de moda". Fueron más allá en su diatriba en línea, acusando a la artista de "comportarse como una niña" y de "sexualizar" un atuendo infantil. Como si el vestido de babydoll fuera una versión gigante de las piezas cosidas a la delicada piel de las muñecas de porcelana o perteneciera exclusivamente al guardarropa de los bebés. Según estos juicios apresurados, la moda tiene un límite de tolerancia, una línea que no debe cruzarse. Mientras que los bikinis infantiles, el maquillaje apto para niños y los minishorts para niñas pequeñas suelen ser recibidos con indiferencia, el vestido de babydoll de Olivia Rodrigo ha desatado una controversia irracional.

Lo que los internautas comparan con un "atuendo aniñado" en realidad tiene una historia que contar. No se trata de provocación ni de un arrebato de locura para llamar la atención. Esta pieza tiene sentido dentro de la dirección artística de su último álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", donde Olivia Rodrigo fusiona la estética riot grrrl con una coquetería vintage.

«Quiero que todo sea divertido y relajado», declaró la cantante a la revista British Vogue sobre su estilo. Lamentablemente, los internautas se tomaron este look muy en serio y lo criticaron sin piedad. Probablemente desconocen los orígenes del vestido, que ha adornado numerosas siluetas, incluyendo las de la icónica Jane Birkin. Como respuesta radical a la moda conservadora de la época, el vestido babydoll también fue utilizado como símbolo transgresor por figuras del rock, como Courtney Love.

Un atuendo que no necesita disculpas ni justificación.

En definitiva, el debate en torno a este vestido va mucho más allá de una simple cuestión de gusto en la moda. Refleja principalmente esta extraña obsesión colectiva por escudriñar la apariencia de las mujeres en el ojo público, como si cada centímetro de tela mereciera un análisis experto y necesariamente contuviera un mensaje oculto. Para los artistas masculinos, un atuendo "atrevido" suele ser elogiado como una elección estética. Para una cantante, rápidamente se convierte en motivo de sospecha, moralismo o acusaciones de segundas intenciones.

Olivia Rodrigo no hizo más que lo que hacen todos los grandes artistas: contar una historia a través de una silueta y vestir lo que la refleja. Su vestido estilo babydoll era simplemente un símbolo de identidad, una referencia visual, no una parodia perversa de la infancia. Era simplemente parte de una continuidad artística, fiel al universo que ha estado construyendo desde sus inicios, en algún punto entre el romanticismo melancólico, la nostalgia del Y2K y la irreverencia del rock.

Si bien el imaginario colectivo suele evocar imágenes de estrellas de rock con chaquetas de cuero, vaqueros rotos y camisetas con eslóganes, esta no es una regla estricta. Olivia Rodrigo demuestra que la dulzura y la furia pueden coexistir, y eso es precisamente lo que hace que su personaje sea tan fascinante. La moda debe seguir siendo un espacio de libertad, no una herramienta de opresión ni un pretexto para el castigo.