Charli D'Amelio luce un minivestido de encaje de estilo "atrevido".

Fabienne Ba.
@charlidamelio / Instagram

La influencer estadounidense Charli D'Amelio siempre convierte una publicación en un acontecimiento. Su reciente serie de fotos en Instagram, con la simple leyenda "aquí y allá", combinaba varios atuendos y momentos; fue un minivestido azul de encaje el que acaparó todas las miradas desde la primera imagen.

El minivestido azul de capas, una pieza de la publicación

En la primera foto, Charli D'Amelio luce un minivestido azul corto con un escote pronunciado. Un bolso negro a la altura de la cadera completa el look, creando un llamativo contraste entre el azul y el negro. El vestido, a medio camino entre el encaje y un vestido de noche, ilustra a la perfección el estilo que ha estado explorando durante los últimos meses. Además, lleva el pelo recogido en una elegante coleta alta, con un maquillaje preciso: cejas definidas, delineador fino y labios nude. Una elección de belleza minimalista que permite que el vestido sea el protagonista.

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Aficionados encantados, cifras reveladoras

Con 50 millones de seguidores en Instagram, cada publicación de Charli D'Amelio genera miles de reacciones en cuestión de minutos. Este carrusel no fue la excepción: comentarios entusiastas, guardados masivos y compartidos impulsaron rápidamente las imágenes de su perfil a las comunidades de moda y estilo de vida. La joven sigue demostrando que su influencia se extiende mucho más allá del universo de TikTok en el que construyó su carrera.

Una estética que evoluciona

Charli D'Amelio, antigua estrella de TikTok que saltó a la fama a los 15 años con sus vídeos de baile, ha ido construyendo gradualmente una identidad de moda más definida. En los últimos meses, ha mostrado una variedad de looks que juegan con el encaje, las superposiciones y los colores intensos: una dirección estilística consistente que la distingue cada vez más del estilo "casual" que la hizo famosa. Este carrusel es el ejemplo más reciente.

Un minivestido azul de encaje, una coleta y un pie de foto de dos palabras: Charli D'Amelio ha demostrado una vez más que las publicaciones más sencillas a veces son las más efectivas. Sigue definiendo su propio estilo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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