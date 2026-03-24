Para celebrar su 50 cumpleaños, Reese Witherspoon optó por un deslumbrante vestido con flecos.

La actriz, productora y empresaria estadounidense Reese Witherspoon celebró su 50 cumpleaños con un deslumbrante vestido con flecos, rodeada de sus tres hijos, en una fiesta memorable que compartió en las redes sociales.

Un minivestido festivo y alegre

Para celebrar su 50 cumpleaños el fin de semana del 22 de marzo de 2026, la actriz de "Legalmente Rubia" optó por un vestido de perlas iridiscentes completamente cubierto de flecos fluidos. Este diseño retro-disco reflejaba la luz con cada movimiento, creando un efecto visual fascinante, perfecto para bailar. Un video publicado por su hijo mayor, Deacon Phillippe (22), mostraba a Reese Witherspoon posando con sus hijos: una pose alegre, cabello suelto, sonrisa radiante; la personificación de la felicidad a los 50.

La publicación de Deacon en Instagram combinó imágenes festivas, una foto antigua en blanco y negro de Reese con Ava y Deacon cuando eran niños, y un retrato reciente e informal de Reese Witherspoon. Esta mezcla de pasado y presente celebraba 50 años de vida, carrera ("Big Little Lies", "Sweet Home Alabama") y maternidad plena, sin adornos innecesarios.

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La familia, protagonista de las festividades.

Deacon llevaba un sombrero de vaquero a juego con su hermano pequeño Tennessee (12), mientras que su hermana mayor Ava (26), que es la viva imagen de su madre, completaba el look con un vestido negro de encaje y un cinturón llamativo. Los cuatro irradiaban cariño en este momento íntimo que rápidamente se hizo viral: "Feliz cumpleaños a mi mamá, que es simplemente la mejor 🕺", escribió Deacon en la foto. Ava añadió en su historia de Instagram: "¡Feliz 50 cumpleaños, mamá! Somos muy afortunados de quererte y de que nos quieras".

Reese Witherspoon deslumbró en su fiesta de cumpleaños con este festivo vestido de flecos, rodeada de su unida familia. Lejos de los clichés de los veinticinco años, encarna a una mujer alegre y auténtica que inspira a sus fans y a sus hijos.