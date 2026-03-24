La actriz Denise Richards comparte fotos de su cirugía estética.

La actriz y modelo estadounidense Denise Richards compartió fotos del antes y el después de su cirugía estética facial, mostrando una actitud abierta y sincera ante el procedimiento. Si bien algunos internautas elogiaron su honestidad y consideraron que "el resultado era impresionante", otros expresaron sorpresa o incluso desaprobación, lamentando que "las mujeres aún se sientan obligadas a recurrir a la cirugía para mantenerse jóvenes y ajustarse a los cánones de belleza".

Cirugía estética dirigida

En Instagram, Denise Richards publicó fotos comparativas que muestran los resultados de su transformación de 2025, realizada por el Dr. Ben Talei. El lifting facial profundo, combinado con un lifting de cejas temporal, blefaroplastia superior, lifting de labios e injerto de grasa, le da un "rostro nuevo". "Quería que todo volviera a ser como antes", declaró a Allure , enfatizando que "no se trataba de un trabajo superficial, sino de una cirugía estética precisa".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐁𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐢, Cirujano Plástico Facial MD (@drbentalei)

Un enfoque "contra la estigmatización"

Consciente del estigma que rodea a las mujeres que optan por la cirugía estética en lugar del envejecimiento natural, Denise Richards quiere normalizar estas decisiones. «Crecimos juntas en los 90, es hora de compartir lo que realmente hacemos», afirma, rechazando la idea de que sea un tabú. Según ella, es perfectamente aceptable someterse a cirugía estética y hablar abiertamente de ello, para desmitificar el tema y evitar que se convierta en un secreto vergonzoso.

Reacciones encontradas en las redes sociales

Si bien muchos aplauden la franqueza de Denise Richards y admiran el resultado, otros expresan sorpresa, o incluso críticas, lamentando que la sociedad siga presionando a las mujeres para que recurran a la cirugía con el fin de preservar una apariencia "eternamente juvenil" y ajustarse a los estándares de belleza.

Sin embargo, el procedimiento también ha recibido numerosos elogios. Los comentarios hablan de un «lifting facial perfecto», destacando el resultado natural y el efecto radiante y sin esfuerzo. Muchos alaban su transparencia, que contrasta notablemente con la habitual negación de las celebridades respecto a este tipo de procedimientos. Varios señalan que compartir abiertamente esta decisión ayuda a desestigmatizar la cirugía estética y demuestra que es posible tomar decisiones sin vergüenza.

En definitiva, al compartir abiertamente los resultados de su cirugía estética, Denise Richards demuestra una honestidad aún poco común en Hollywood. Su testimonio contribuye a un debate más amplio sobre la libertad de las mujeres para controlar su imagen sin juicios ni expectativas contradictorias respecto al envejecimiento.