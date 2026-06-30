Dua Lipa comparte los mejores momentos de su luna de miel en Italia.

La cantante y compositora británica Dua Lipa está disfrutando al máximo de su vida de recién casada. Tan solo unas semanas después de contraer matrimonio con el actor Callum Turner, compartió en Instagram una serie de fotos de su luna de miel, tomadas bajo el sol italiano. Entre el entorno idílico, los momentos de intimidad y la radiante felicidad, ofreció a sus seguidores un vistazo de este mágico interludio.

Una luna de miel idílica en Italia

Dua Lipa se ha instalado en un entorno idílico. Disfruta de una soleada estancia en la costa toscana, que ella misma describió como un verdadero "paraíso en la tierra". En su galería de fotos, se la ve relajada y radiante, disfrutando del paisaje, el sol y el estilo de vida relajado italiano. Una escapada romántica, perfecta para la ocasión que celebra.

Momentos de complicidad con su marido

Más allá del escenario, estas fotos rebosan amor y complicidad. En algunas instantáneas espontáneas, Dua Lipa posa junto a su esposo, Callum Turner, en momentos tiernos y naturales. En una de las selfies, la pareja irradia felicidad, mientras la cantante luce con orgullo su nueva alianza de boda, a juego con su anillo de compromiso. Estas imágenes, llenas de dulzura, dan testimonio de la alegría de los recién casados.

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Una boda celebrada en Sicilia.

Esta luna de miel llega tras una boda muy mediática. Dua Lipa y Callum Turner intercambiaron votos durante una celebración de tres días en Sicilia. Un evento a la altura de la fama de la pareja, que marcó un nuevo capítulo en su relación. Una Dua Lipa visiblemente radiante no ha ocultado su felicidad desde la boda.

Con estas fotos de su luna de miel en Italia, Dua Lipa ofrece a sus seguidores un momento soleado y romántico. Entre el paisaje de ensueño, el vínculo estrecho con su esposo y la alegría de ser recién casada, disfruta plenamente de este momento único. Como era de esperar, esto encanta a sus fans, quienes se alegran de verla tan radiante.