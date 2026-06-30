En Wimbledon, la tenista Naomi Osaka causó sensación con un atuendo espectacular.

La tenista japonesa Naomi Osaka causó sensación al llegar a la cancha, vestida con un atuendo blanco inspirado en un kimono. Su aparición, tan elegante como significativa, fue recibida con vítores por el público.

Un vestido inspirado en un kimono

Para deslumbrar en el césped de Londres, Naomi Osaka optó por un vestido largo y vaporoso inspirado en la indumentaria ceremonial japonesa. Bordado con grullas y flores de cerezo, el diseño fue creado en colaboración con la diseñadora tokiota Hana Yagi. Yagi lo combinó con un adorno tradicional para el cabello, el kanzashi. Un detalle notable: el vestido, completamente blanco, se ajustaba meticulosamente al prestigioso código de vestimenta del torneo. Confeccionado con siete tejidos diferentes, reutilizó kimonos vintage y un vestido de novia tradicional.

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Un homenaje a sus raíces

Más allá de su atractivo estético, este atuendo tenía un fuerte significado simbólico. Naomi Osaka explicó que el compromiso de Wimbledon con la tradición la había llevado a reflexionar sobre su propia herencia cultural. «Pienso en la silueta más icónica que existe, y para mí, esa es el kimono», confesó. También mencionó una fuente de inspiración inesperada: el personaje interpretado por Lucy Liu en la película «Kill Bill», que vestía un kimono blanco. Para ella, era una forma de rendir homenaje a Japón.

La moda como medio de expresión

Para Naomi Osaka, cada entrada a la cancha es una oportunidad para contar una historia. Antes de su partido, incluso se quitó su vestido largo para revelar un conjunto deportivo blanco adornado con flores en relieve, que se agotó a las pocas horas de salir a la venta. Conocida por su estilo impecable, Naomi Osaka confirma, una vez más, su predilección por las apariciones espectaculares. Lejos de limitarse a ofrecer actuaciones atléticas, la campeona transforma cada entrada en un auténtico momento de moda, analizado minuciosamente por sus fans de todo el mundo.

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Con este atuendo inspirado en un kimono, Naomi Osaka causó una gran impresión desde el primer día de Wimbledon. Demostró, una vez más, que sabe combinar deporte y estilo. Como era de esperar, esto encantó a sus fans, que siempre esperan con ansias su próxima aparición.