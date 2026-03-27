Con un vestido negro minimalista, esta patinadora artística ilumina la alfombra roja.

Anaëlle G.
@alysaxliu / Instagram

La patinadora artística estadounidense Alysa Liu confirmó su estatus como un ícono de estilo emergente al lucir un vestido negro minimalista en los iHeartRadio Music Awards 2026. La atleta, medallista de oro olímpica en 2026, acaparó todas las miradas con una interpretación moderna del famoso "vestidito negro", demostrando que la sencillez y la elegancia pueden coexistir a la perfección en la alfombra roja.

Una interpretación contemporánea de un clásico

Para este evento celebrado en el Dolby Theatre de Los Ángeles a mediados de marzo de 2026, Alysa Liu eligió un vestido negro ajustado de estética minimalista. La silueta se distinguía por un escote halter y un detalle estructurado en el busto, que añadía un sutil toque gráfico a esta prenda atemporal. La falda ligeramente angulada y asimétrica aportaba un aire moderno a este clásico.

Un estilo limpio y minimalista, cuidado hasta el último detalle.

Fiel al minimalismo de su atuendo, Alysa Liu optó por unos zapatos de tacón negros de punta a juego. Sus discretas joyas y piercings bastaron para realzar la modernidad general. Su maquillaje siguió la misma línea: ojos ahumados suaves y sutiles combinados con tonos melocotón en el rubor y los labios. Su característico peinado, con un ligero volumen y movimiento natural, aportó un toque final elegante al conjunto.

Una presencia destacada tras un año extraordinario.

Desde que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia, Alysa Liu ha participado en numerosos eventos de prestigio. Se la ha visto, en particular, en fiestas relacionadas con los Óscar, lo que confirma su creciente presencia en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su estilo ha captado la atención de los expertos en moda, quienes la consideran una figura nueva e inspiradora, capaz de fusionar a la perfección el rendimiento deportivo con la expresión estilística.

Al elegir un vestido negro minimalista para los iHeartRadio Music Awards 2026, Alysa Liu demuestra que los clásicos atemporales pueden reinterpretarse con un toque moderno. Su aparición confirma su creciente influencia en el mundo de la moda, donde poco a poco va definiendo su estilo personal.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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