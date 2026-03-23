En la arena, Dua Lipa comparte un tierno momento con su prometido.

Anaëlle G.
@dualipa / Instagram

La cantautora británica Dua Lipa incendia Instagram con una serie de fotos cariñosas en la playa con su prometido, cuya foto de portada enternece a todos en internet.

Un carrusel cargado de energía positiva

La primera imagen del carrusel captura a la perfección su conexión: Dua Lipa y su prometido, el actor británico Callum Robilliard Turner, están sentados uno al lado del otro en la arena fina, mirando a la cámara. Aunque sus gafas de sol ocultan sus ojos, sus expresiones faciales revelan su estrecho vínculo. El resto del carrusel muestra otras instantáneas: primeros planos de una guitarra, deliciosas comidas.

Dua luce una larga melena ondulada que ondea al viento, un labial discreto y pulseras rojas que le dan un toque de color a su look playero natural. Su prometido, Callum Robilliard Turner, completa el conjunto con un estilo minimalista, realzado por el sol californiano. Cada foto irradia ligereza, como una instantánea de una pareja en perfecta armonía, sin filtros excesivos ni poses forzadas.

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Los fans están totalmente enamorados.

Los comentarios rebosan de cariño: "¡Hacen una pareja perfecta!" , "¡Su conexión es contagiosa!" , "¡La pareja ideal, que sigan así!". Los internautas adoran este lado relajado de Dua, lejos de las pasarelas, y destacan su química natural. Muchos señalan que estos momentos sencillos —risas compartidas, miradas tiernas— les emocionan más que cualquier sesión de fotos profesional, confirmando que su dúo irradia una energía auténtica y magnética.

Este carrusel playero confirma el poder de Dua Lipa: una estrella cercana que sabe cómo compartir su alegría. Los fans celebran unánimemente a una pareja que irradia felicidad sencilla y una compatibilidad evidente.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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