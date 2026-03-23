"No odio a los niños": Acusada de ser "irrespetuosa", Chappell Roan se pronuncia.

La cantautora estadounidense Chappell Roan quiso aclarar la situación explicando que no odia a los niños ni a sus fans y que desconocía el incidente en el que se vio involucrada la hija del futbolista internacional italiano Jorginho durante el desayuno en el hotel.

Lo que Jorginho critica

El exfutbolista del Chelsea y del Arsenal relató que su hija de 11 años, gran admiradora de la cantante Chappell Roan, simplemente la reconoció y pasó junto a su mesa sonriendo, sin dirigirle la palabra. Afirma que un guardia de seguridad se acercó entonces a su esposa e hija en un tono muy agresivo, acusándolas de falta de respeto y acoso, hasta el punto de hacer llorar a la niña. Jorginho consideró esta reacción totalmente desproporcionada y recordó a todos que, sin fans, un artista no es nada.

La respuesta de Chappell Roan

En un video , Chappell Roan expresó su tristeza por la madre y la niña, aunque insistió en que no presenció el incidente. Aclaró que la persona que intervino no era su guardaespaldas y que ella no le había pedido a nadie que hablara con la familia. Según ella, la madre y la hija no estaban haciendo nada malo y era injusto que un agente asumiera malas intenciones sin motivo alguno.

"No odio a los niños."

Ante las acusaciones de usuarios de internet de ser "irrespetuosa" o tener problemas con los niños, la cantante fue muy clara: "No odio a los niños, eso es una tontería. No odio a la gente a la que le gusta mi música". No obstante, pidió disculpas a la madre y a la niña por las molestias causadas, recalcando que nadie merece ser tratado así simplemente por admirar a una celebridad.

Esta controversia surge porque Chappell Roan suele denunciar lo que considera un comportamiento "inquietante" o intrusivo por parte de algunos fans, sobre todo cuando estos se extralimitan, tanto en persona como en internet. El caso Jorginho-Chappell Roan reaviva el debate: ¿cómo podemos proteger la privacidad de los artistas sin perjudicar a los fans comunes, especialmente cuando se trata de un niño tímido que simplemente observa desde la distancia?