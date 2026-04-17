A sus 67 años, Andie MacDowell abandona sus icónicos rizos por un peinado "más relajado".

La actriz y modelo estadounidense Andie MacDowell y sus rizos plateados: una historia de amor que Hollywood ha seguido durante décadas. Sin embargo, es evidente que disfruta rompiendo las reglas, y eso no tiene nada de malo.

Una coleta relajada para una aparición en Nueva York.

A mediados de abril de 2026, Andie MacDowell apareció en el programa Today Show para hablar sobre la cuarta y última temporada de "The Way Home", serie en la que interpreta a la matriarca de una familia que lidia con un estanque que viaja en el tiempo. Para la ocasión, cambió su peinado habitual por una coleta baja y ligeramente despeinada, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El resto de su atuendo seguía la misma estética relajada: una camisa de rayas blancas y azules, pantalones de gamuza marrón y sandalias beige.

Esta no es la primera vez que la actriz se aleja de su peinado característico. En marzo de 2026, para el desfile de otoño-invierno de Giorgio Armani en Milán, optó por un moño estructurado inspirado en el tupé, con un sutil volumen en la parte superior y suaves ondas a los lados.

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Las canas se han convertido en un símbolo de libertad.

Lo que hace que cada una de estas variaciones estilísticas sea particularmente significativa es el camino recorrido para llegar a ella. Fue durante la pandemia cuando Andie MacDowell dejó de teñirse el pelo, una idea que llevaba tiempo gestándose y que sus seres queridos la animaron: «Mis hijas me dijeron que me veía "genial". Y eso me gustó».

Sus representantes no estaban convencidos, pero MacDowell se mantuvo firme, considerando la decisión una "jugada maestra". Más tarde, resumió su filosofía en una entrevista : "Creo que es genial aceptar tu situación actual y ser valiente. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy avanzando en este momento sin vergüenza, y me siento bien".

Un ícono que inspira mucho más allá de Hollywood.

Sus representantes le habían aconsejado que no mostrara sus canas, pero Andie MacDowell los ignoró, y afirma que nunca se había sentido tan poderosa. "Me hizo sentir mucho más poderosa y cómoda. Me hizo sentir yo misma... No estoy tratando de ser alguien que no soy".

También señaló una persistente asimetría: mientras que actores como George Clooney son aclamados por su atractivo juvenil, las mujeres que envejecen con naturalidad siguen estando marginadas con demasiada frecuencia en la industria. «Me enfurece. Los hombres han tenido tantos privilegios: tener canas y ser guapos al envejecer». Sin embargo, su influencia va mucho más allá de la alfombra roja.

Ya sea que luzca sus rizos sueltos, un moño milanés o una coleta neoyorquina, Andie MacDowell continúa demostrando que aceptar su edad, y divertirse con ella, sigue siendo la opción más liberadora.