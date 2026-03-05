Esta actriz española comparte fotos de su embarazo y conmueve a sus fans

Úrsula Corberó, la inolvidable Tokio de la serie "La Casa de Papel", conmovió a sus fans con una íntima publicación en Instagram donde presumió su barriguita junto a su pareja (Chino Darín). Con el simple título "Antes de cumplir tres años", las imágenes conmovieron a sus fans.

Tiernas instantáneas mientras esperamos al bebé

En las fotos, Úrsula posa junto a su pareja (Chino Darín), luciendo su barriguita. Lejos de sesiones fotográficas sofisticadas, este momento auténtico rezuma la sencilla alegría de una pareja a punto de dar la bienvenida a una nueva vida. La suave iluminación y su evidente conexión cautivan al instante.

Conocida por su explosivo papel en "La Casa de Papel", la actriz española rara vez comparte detalles de su vida personal. Esta publicación de Instagram marca un emotivo punto de inflexión: "Tokio" da paso a una radiante futura madre, Úrsula Corberó, que simplemente celebra la llegada de esta nueva etapa. También anunció la llegada de su primer hijo el 17 de febrero de 2026 a través de una historia de Instagram.

"Magnífico", "Muy conmovedor": los fans están frenéticos

Los comentarios están repletos de cariño: "Magnífica Úrsula, qué alegría verte tan radiante", "Estas fotos son tan hermosas y conmovedoras", "Antes de ser tres... ¡me derrite el corazón!". Los fans elogian su belleza y este singular vistazo a su preciosa vida privada.

Una pareja cercana en el centro de atención

Tras conocerse en un set de rodaje, Úrsula y su pareja Chino Darín forman un dúo sólido, admirado por su discreción. Esta publicación revela su alegría compartida, reforzando la imagen de un amor fuerte y listo para crecer. Los fans, cautivados, los ven como el símbolo de una paternidad moderna y serena.

Úrsula Corberó ofrece un momento de pura gracia que trasciende la pantalla. Estas fotos de embarazo, descritas como "magníficas" y "conmovedoras" por sus fans, celebran el florecimiento del amor. Esta publicación sirve como recordatorio de que la verdadera estrella a veces es simplemente una mujer, un amor y la vida que le espera.

