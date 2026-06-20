Con su atuendo de "efecto rasgado", Kehlani causa sensación en el desierto.

La cantante, compositora y bailarina estadounidense Kehlani compartió en Instagram una serie de fotos tomadas en el desierto, luciendo un atuendo desgastado. Su look cautivó de inmediato a sus seguidores: la publicación ya ha superado los 500.000 me gusta.

Un atuendo con "efecto rasgado".

La clave de este look reside en una estética deliberadamente desgastada, con dobladillos deshilachados y bordes sin rematar. Kehlani lució un top corto sin mangas de color marrón oscuro con escote cuadrado, combinado con una falda a juego con largas tiras de tela desgarradas, como harapos flotantes. El conjunto tiene un aire chic, ligeramente campestre y de supervivencia, a medio camino entre la alta costura y un mundo postapocalíptico.

Accesorios del mismo estilo

Para completar este atuendo, Kehlani optó por accesorios a juego: pulseras anchas marrones, un llamativo collar con motivos tribales y botas altas de gamuza marrón. Para su look de belleza, lució el cabello suelto y un maquillaje en tonos marrones ahumados, que armonizaba a la perfección con el entorno. Todos estos detalles refuerzan la cohesión del conjunto, presentado en una paleta de colores tierra.

Un paisaje desértico

La elección del lugar no fue casual. Fotografiada en pleno desierto, Kehlani optó por una perfecta armonía entre su atuendo y el entorno, con una paleta de tonos marrones y arena. «Las cosas podrían complicarse si aceleramos por este camino…», escribió en la foto, reforzando la atmósfera misteriosa y cinematográfica de la serie. En los comentarios, sus fans la colmaron de elogios, alabando «una puesta en escena audaz y magistral».

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Un artista con un estilo distintivo.

Esta publicación confirma la predilección de Kehlani por la estética audaz. Tras alcanzar la fama en la escena R&B y publicar varios álbumes aclamados, cultiva una imagen libre y segura de sí misma, tanto en su música como en su estilo. Sus apariciones públicas demuestran un auténtico talento para lo dramático.

Con este atuendo "desgarrado" y su ambientación desértica, Kehlani presenta una imagen que se sitúa entre la moda y el arte escénico. Al optar por una estética cruda y un universo coherente, demuestra una vez más su audacia para romper con lo convencional.