"Si tuvieras ese cuerpo, harías lo mismo": Jennifer López responde a las críticas sobre su atuendo.

Jennifer López no tiene intención de disculparse por su estilo. Durante un concierto en Las Vegas, respondió con humor a los críticos que la juzgaron "demasiado provocativa" o "no vestida para su edad", diciendo a su público: "Si tuvieran ese cuerpo, harían lo mismo" , una frase que se hizo viral y que resume su filosofía.

Criticada por su vestimenta, responde en el escenario

Durante el estreno de su residencia “Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas”, se tomó unos minutos para hablar directamente sobre los comentarios que recibe en redes sociales: “¿Por qué siempre se viste así?” , “¿Por qué no se viste acorde a su edad?” .

En lugar de justificarse, J.Lo optó por la ironía y la autocrítica. Explicó que, tras tantos años en la industria, había aprendido a ignorar el odio en línea, que describió como "el lugar más triste y cruel del mundo", aunque reconoció que algunos comentarios la hacían reír. Luego, remató con su frase clave: "Si tuvieras ese cuerpo, harías lo mismo", antes de darse la vuelta para ir a cambiarse tras bambalinas.

Jennifer López aborda las críticas en línea sobre su forma de vestir: “Si tuvieras este trasero también estarías desnudo”. 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Actualizaciones de Jennifer Lopez (@JLopezUpdate2) 31 de diciembre de 2025

Una fuerte visión de la edad y del cuerpo.

Durante años, Jennifer Lopez ha defendido una actitud relajada ante el envejecimiento. En una entrevista de 2028 con Harper's Bazaar , explicó que solía repetir afirmaciones positivas como "Soy joven y atemporal" e insistió en que la edad está más en la mente que en los números.

Jennifer Lopez también afirma que ha aprendido a ser más amable consigo misma con la edad: a comprender mejor sus fortalezas y debilidades, a atreverse a hablar bien de sí misma y a no dejar que las críticas dicten su forma de vestir o presentarse. Sus atuendos para el escenario se convierten entonces en una extensión de esta actitud: un cuerpo aceptado, asertivo y que no debe ocultarse simplemente por haber alcanzado cierta edad.

Entre la crítica online y un modelo de confianza

En redes sociales, su frase «Si tuvieras ese cuerpo, harías lo mismo» genera división. Algunos la interpretan como arrogancia o una exigencia implícita de tener un cuerpo «perfecto»; otros la interpretan como un mensaje de libertad: una mujer de 56 años que se niega a ser etiquetada como «sensata y discreta» y sigue vistiendo como le gusta.

En cualquier caso, Jennifer Lopez deja algo claro: no dejará que los trolls ni las normas de edad dicten su vestuario. El mensaje es claro: su cuerpo, sus decisiones, su forma de brillar, y cada uno es libre de hacer lo mismo con las suyas.