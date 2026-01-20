Search here...

Dolly Parton celebra su 80 cumpleaños por todo lo alto, luciendo un vestido espectacular.

La reina de la música country lo ha demostrado una vez más: a sus 80 años, Dolly Parton está tan radiante como siempre y conserva su legendario sentido del humor. El ícono estadounidense celebró su cumpleaños el 19 de enero con un atuendo espectacular —un corsé escotado con incrustaciones de pedrería— y un pastel de mariposas multicolor tan alegre como su personalidad. Con esta vibrante aparición, la cantante de "Jolene" ofreció a sus fans un poderoso mensaje: a sus 80 años, se siente "justo al comienzo" de una nueva etapa.

Una celebración colorida

Las fotos compartidas muestran a Dolly Parton con un brillante vestido corsé de patchwork, decorado con piedras brillantes y encaje que realza su icónica figura. Luciendo su famosa melena rubia y su maquillaje característico, sopla las velas de su gigantesco pastel en forma de "80"... ¡con un extintor! Una escena tan divertida como típica de Dolly, acompañada de su animada canción "Light of a Clear Blue Morning".

"No tengo tiempo para envejecer."

En una entrevista reciente con la revista People , la cantante habló sobre su estado de ánimo al comenzar esta nueva década. "La gente me dice: 'Vas a cumplir 80'. ¿Y qué? Mira todo lo que he logrado. Siento que apenas estoy empezando", dijo. Para ella, la edad es solo un número: "Si te dejas envejecer, lo harás. No tengo tiempo para envejecer".

Noticias tranquilizadoras sobre su salud

Tras causar preocupación entre sus fans en 2025 debido a problemas de salud que la obligaron a posponer su residencia en Las Vegas, Dolly Parton les aseguró: "Estoy bien". Incluso agradeció a sus fans sus mensajes de cariño y apoyo, y enfatizó que "no tenía intención de bajar el ritmo".

Un artista que siempre mira hacia el futuro

Entre nuevos proyectos musicales, apariciones públicas y exposiciones que llevan su nombre —como "Dolly Parton: Journey of a Seeker" en el Salón de la Fama de la Música Country—, Dolly Parton demuestra que, a sus 80 años, sigue inspirando. Fiel a su filosofía, concluye: "No sé qué haré mañana, pero siempre lo daré todo".

Dolly Parton celebra su 80.º cumpleaños no como un hito, sino como un trampolín. Con su humor, generosidad y estilo inimitable, encarna la idea de que el talento y la pasión no tienen edad. A sus 80 años, la leyenda de la música country no se rinde ante el tiempo, sino que lo hace bailar.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
