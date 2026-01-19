Search here...

Con un vestido de cristal, Heidi Klum brilla en la playa

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Durante el rodaje de la 20.ª temporada de "Germany's Next Topmodel", la supermodelo alemana Heidi Klum transformó Venice Beach en una auténtica pasarela de alta costura. Con un resplandeciente vestido de Julien Macdonald, cautivó a todos, ofreciendo una clase magistral de elegancia bajo el sol californiano.

Una visión de cristal de Julien Macdonald

Para esta secuencia del atardecer, Heidi Klum confió el diseño a su amigo y colaborador de toda la vida, Julien Macdonald, conocido por sus creaciones atrevidas y deslumbrantes. El resultado: un vestido largo de tul con miles de cristales Swarovski incrustados, sobre un body blanco metálico con un escote pronunciado. Cada movimiento de Heidi Klum capturó la luz del crepúsculo, creando un efecto espejo brillante que evocaba un delicado copo de nieve: una visión celestial apodada "Ángel de Nieve" por sus fans.

Elegante en la arena y estrecho vínculo detrás de escena.

Para completar su look de ángel de hielo, Heidi se puso un abrigo extragrande de plumas blancas que flotaba majestuosamente sobre la arena de Venice Beach. Con el cabello peinado con ondas naturales y oculto tras unas gafas de sol con montura blanca, dirigió un desafío para los concursantes mientras se divertía entre tomas. El ambiente era alegre: Julien Macdonald, presente en el set como juez invitado, compartió con ella este momento de creatividad y elegancia.

Esta sesión fotográfica simboliza más que un simple segmento televisivo: confirma la influencia atemporal de Heidi Klum en la moda. Durante décadas, ha sabido captar la atención con naturalidad y audacia, transformando cada aparición en un acontecimiento.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
