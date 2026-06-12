Con un conjunto de dos piezas azul y verde, Sofia Vergara confirma su predilección por las siluetas ajustadas.

La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara publicó una nueva foto en Instagram —una sencilla selfie frente al espejo junto a una amiga— en la que luce un elegante conjunto de dos piezas azul y verde. Un look que resume a la perfección el estilo característico que ha cultivado durante años.

Una diadema alta de color azul verdoso con un estampado de acuarela.

En la foto que compartió en sus redes sociales, Sofía Vergara luce un top bandeau sin tirantes en una paleta de colores que combina tonos azul oscuro y verde turquesa. El detalle que hace que la prenda sea particularmente llamativa es su estampado de inspiración acuarela, casi pictórico, que le otorga a la tela una dimensión casi artística. Con cada movimiento, los tonos parecen fundirse entre sí. El escote recto enmarca a la perfección las clavículas y los hombros. Esta elección gráfica esculpe la silueta y realza la piel.

Una falda a juego para un look completo y fluido.

Para estructurar el conjunto, la actriz optó por una falda a juego con su top, del mismo tono azul verdoso y estampado acuarela. Esta coherencia cromática transforma la silueta en una unidad visual verdaderamente cohesionada, justo lo que buscan los diseñadores para las pasarelas de primavera/verano 2026, ya que prefieren looks coordinados de pies a cabeza. Una fina cinturilla visible entre el top y la falda añade un toque de modernidad al conjunto.

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Una silueta característica de Sofía Vergara

Este atuendo forma parte de una propuesta muy coherente. Durante años, Sofía Vergara ha cultivado un estilo que juega con el ajuste de prendas ceñidas y colores intensos. Un sello distintivo que le sienta de maravilla a la figura que la hizo famosa, sobre todo en la serie "Modern Family", donde interpretó a la icónica Gloria durante once temporadas. En cuanto a su peinado, la actriz se mantuvo fiel a su propia imagen: cabello largo, liso y castaño, con raya al medio, cayendo en cascada sobre sus hombros. Un corte sencillo, pero reconocible al instante para sus fans.

El regreso de la paleta de colores azul verdoso a las pasarelas.

Más allá del estilo individual, la elección de colores actual refleja una tendencia genuina. En las pasarelas de primavera/verano 2026, proliferaron los tonos verde menta, azul huevo de pato y turquesa, prueba de que esta paleta, reservada durante mucho tiempo para el mundo del deporte o las vacaciones, está ganando prestigio en la moda formal.

Con este conjunto azul verdoso, Sofía Vergara ha creado una de sus fotos más bonitas del año en Instagram. Un atuendo veraniego impecable que sin duda ha generado reacciones entre sus seguidores e inspirado a los amantes de la moda.