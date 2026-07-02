La modelo Rose Bertram está reviviendo la tendencia de los trajes de baño de una pieza con un diseño adornado con cuentas.

La modelo belga Stephanie Rose Bertram, más conocida como Rose Bertram, compartió un nuevo look veraniego con un conjunto playero blanco adornado con lazos de cuentas en la parte delantera. Un estilo que encaja a la perfección con las tendencias del verano de 2026.

Una apariencia veraniega muy notoria

La modelo belga compartió una foto suya luciendo un atuendo playero minimalista pero innegablemente elegante. Este estilo se alinea con la imagen que ha cultivado desde su debut: una fusión de elegancia europea y aires playeros, fruto de su trabajo en importantes campañas internacionales. Su aparición fue aún más bien recibida, dado que Rose Bertram, ahora madre de dos hijos, rara vez comparte momentos de su día a día en redes sociales, lo que hace que cada uno de sus looks sea especialmente esperado.

Un conjunto playero con mucha personalidad.

El elemento central de este look es, sin duda, su atuendo playero. Rose Bertram optó por un bañador de una pieza en un blanco especialmente luminoso, que complementa a la perfección su tez bronceada. Un color atemporal, inseparable de las icónicas siluetas playeras del siglo XX, que está regresando con fuerza a los armarios veraniegos contemporáneos. Esta prenda ajustada ilustra a la perfección el resurgimiento del bañador de una pieza como una alternativa elegante a los bikinis tradicionales. Este enfoque estilístico refleja la afinidad de Rose Bertram por los clásicos reinventados, capaces de trascender épocas sin pasar de moda.

Lazos con cuentas en la parte delantera

El detalle que marca la diferencia en esta prenda reside en su ornamentación. El conjunto presentaba lazos con cuentas en la parte delantera. Estas cuentas aportaban un efecto escultórico particularmente sofisticado a una prenda que, de otro modo, sería muy minimalista. Este enfoque ilustra la tendencia actual de los monos adornados, donde cada detalle cuenta para transformar una prenda sencilla en una auténtica pieza de alta costura. La interacción entre el blanco sobrio y la naturaleza preciosa de las cuentas crea un contraste visual especialmente logrado.

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Un gran regreso para el traje de baño de una pieza.

Esta tendencia se enmarca dentro de un fenómeno más amplio que caracteriza el verano de 2026: el regreso triunfal del bañador de una pieza a la moda playera. Tradicionalmente asociado a una estética más madura o clásica, este traje de baño está recuperando popularidad entre las generaciones más jóvenes, que lo ven como una alternativa elegante, cómoda y sofisticada a los bikinis.

Una modelo belga con una carrera internacional

Nacida el 26 de octubre de 1994 en Kortrijk, Bélgica, Rose Bertram fue descubierta por la agencia Dominique Models, con sede en Bruselas, cuando era adolescente. Posteriormente, desarrolló su carrera en Estados Unidos, donde rápidamente alcanzó un hito decisivo: a los 21 años, se convirtió en la primera belga en unirse al prestigioso círculo de modelos de Sports Illustrated Swimsuit.

Este reconocimiento marcó el inicio de una exitosa carrera internacional, con portadas y campañas para las marcas más importantes de moda y belleza. A lo largo de los años, Rose Bertram ha colaborado extensamente con marcas líderes. Su imagen ha sido elegida por H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur y Etam, entre otras, para campañas de moda.

Con este bañador blanco de una pieza adornado con lazos de cuentas, Rose Bertram protagoniza una de las apariciones más impactantes del verano. Una vez más, demuestra su agudo sentido del estilo, capaz de transformar una prenda clásica de playa en una declaración de moda verdaderamente contemporánea.