Rihanna sorprende con una transformación de cabello inspirada en los años 60.

Léa Michel
@badgalriri / Instagram

La cantante y empresaria barbadense Rihanna nunca ha dejado de reinventar su imagen. Recientemente, durante una sesión de fotos para una revista independiente de Nueva York, presentó un impactante cambio de look. El resultado: un rubio luminoso y un voluminoso recogido que evoca directamente a los iconos de los años 60. El look causó sensación de inmediato en las redes sociales.

Una portada de moda muy esperada

Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, muestran a Rihanna bajo una luz radicalmente diferente. Atrás quedó el cabello castaño oscuro o rojo intenso que caracterizaba sus recientes apariciones públicas: en su lugar, luce un rubio claro, casi platino. Esta transformación capilar resulta aún más impactante porque se complementa con un estilismo teatral y preciso en sus referencias. El reportaje fotográfico presenta a la cantante con una sucesión de looks de alta costura donde el nuevo tono actúa como hilo conductor. Cada imagen, cada atuendo, cada pose parece concebida como un verdadero cuadro visual.

Un peinado colmena rubio, un homenaje a las divas de los años 60.

El detalle de belleza que hace que la sesión de fotos sea particularmente icónica es el peinado. Rihanna aparece luciendo un moño alto y voluminoso, ese peinado que popularizaron los estilistas de Hollywood a principios de la década de 1960. En aquel entonces, era el peinado característico de las grandes musas del cine estadounidense y británico: Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes", Brigitte Bardot en varias de sus películas francesas y Aretha Franklin en las portadas de sus álbumes.

Más tarde, el peinado extravagante de Amy Winehouse revivió el atractivo contemporáneo del estilo colmena. Hoy, Rihanna adopta esta estética, prueba fehaciente, por si hiciera falta, del resurgimiento del estilo vintage en las pasarelas y en las revistas de moda.

Varios looks de alta costura para una sesión de fotos sofisticada.

Para complementar su nuevo peinado, Rihanna incorporó numerosas referencias en sus atuendos. En una foto, posa con un vestido negro y rojo con flecos florales, sobre un traje de circo de arlequín. Un conjunto de pulseras doradas en sus muñecas refuerza la dimensión gráfica del look.

En otra imagen, luce una capa de retazos de la colección de alta costura Primavera/Verano 2026 de una importante casa de moda parisina, combinada con elegantes zapatos de tacón negros y anillos esculturales. En cada imagen, el estilismo alterna entre la teatralidad y la precisión de la alta costura. Una demostración perfecta de lo que mejor sabe hacer Rihanna: transformar una sesión de fotos de moda en una auténtica performance visual.

Con esta transformación a rubia y el peinado estilo colmena, Rihanna nos regala una de sus sesiones de fotos más impactantes del año. Es una demostración que nos recuerda que es una de las artistas más capaces de reinventar su imagen sin perder jamás su esencia.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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