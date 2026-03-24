Con un conjunto de encaje, esta modelo estadounidense luce un look "atrevido".

Léa Michel
@camilamorrone / Instagram

La modelo y actriz estadounidense Camila Morrone lució un look elegante con un conjunto de encaje negro en el estreno de la serie de televisión estadounidense "Something Very Bad Is Going To Happen" en Los Ángeles.

Un conjunto de dos piezas de encaje estructurado

Para el evento de Netflix en el Egyptian Theatre el 20 de marzo de 2026, Camila Morrone optó por un conjunto negro calado: un top corto y una falda larga y delicada de encaje adornada con sutiles micro lentejuelas. La falda, con una abertura lateral, estilizaba su figura, mientras que la textura calada creaba un efecto sofisticado que captaba sutilmente la luz de los flashes de las cámaras. Esta elección encaja a la perfección con una estética "gótica elegante", perfectamente alineada con la atmósfera de la película de terror de los hermanos Duffer.

Líneas limpias y una postura segura

Camila lució su cabello con suaves ondas y un maquillaje natural que realzaba su tez y sus facciones. Sin accesorios superfluos, proyectó una actitud segura: hombros erguidos y mirada directa a la cámara. Al igual que la modelo, actriz y escritora estadounidense Emily Ratajkowski, lució este tipo de atuendo con una gracia natural, transformando una silueta minimalista en una declaración de estilo impactante.

Haciendo eco de la colección Primavera Otoño 2026

Este look celebra una estética centrada en la estructura corporal, con encaje texturizado que juega con el volumen y transparencias controladas. Sus compañeros de reparto, el actor canadiense Adam DiMarco (con un traje negro ajustado) y la directora de cine Haley Z. Boston (con un vestido negro con corsé), completaron esta sobria uniformidad, creando una armonía visual en torno al tema de la película. De esta forma, Camila se posicionó como la figura central de la velada.

En resumen, Camila Morrone ha transformado el conjunto de encaje en una auténtica obra maestra de la moda. Su dominio del estilo minimalista y su presencia segura hacen de este look un triunfo, confirmando su estatus como icono contemporáneo de la alfombra roja.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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