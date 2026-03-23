"No tiene suficientes curvas": Esta actriz se enfrenta a críticas por su apariencia.

Anaëlle G.
@emilysteaparty / Instagram

La actriz estadounidense Emily Rudd, que interpreta a Nami en la adaptación de acción real de "One Piece" de Netflix, se enfrenta a críticas recurrentes sobre su apariencia, considerada como carente de curvas para el papel.

Críticas a su "forma insuficiente"

Desde que se anunció el reparto en 2023, algunos fans criticaron a Emily Rudd por no tener las "curvas exageradas" de Nami del anime/manga. Nami, con su figura, es un arquetipo de chica pin-up, y algunos lamentaron que Emily Rudd no encajara con esa imagen. Estos comentarios persistieron incluso después de la primera temporada (2023) y antes de la segunda, con opiniones como: "Tiene el pecho demasiado plano para ser Nami".

Defensores que contraatacan

Afortunadamente, la mayoría defiende a Emily Rudd. Muchos señalan que los cuerpos femeninos en el anime son desproporcionados y poco realistas: "Jamás habríamos encontrado una actriz con esas medidas sin un CGI absurdo", argumenta un fan en Reddit . El propio Eiichiro Oda, autor del mundialmente famoso manga "One Piece", respaldó la elección por su "bella alma" más que por su apariencia. Otros internautas insisten: "La apariencia física no importa, interpreta a Nami a la perfección: inteligente, fuerte y traviesa".

A pesar de las críticas sobre su "figura", Emily Rudd brilla como Nami con su carisma y talento, y los fans más exigentes elogian una adaptación fiel donde la actuación tiene prioridad sobre las fantasías 2D poco realistas.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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