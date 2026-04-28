La actriz Zoe Saldaña deslumbra con un brillante vestido trompe-l'œil

La actriz, directora y productora estadounidense Zoe Saldaña nunca hace las cosas a medias en la alfombra roja. El 23 de abril de 2026, para la gala Time100 en Nueva York, eligió un vestido de Givenchy que jugaba con las percepciones y que inmediatamente captó la atención de todos.

Un vestido de Givenchy diseñado por Sarah Burton.

Para esta prestigiosa velada, Zoe Saldaña lució un vestido largo, asimétrico y de un solo hombro de la colección Otoño/Invierno 2026 de Givenchy, diseñado por la directora artística Sarah Burton. El vestido de terciopelo negro estaba bordado con cintas plateadas dispuestas para crear un impactante efecto trampantojo en la silueta, un efecto casi cinético que cambiaba según el ángulo y la luz. El vestido también presentaba un lazo drapeado y una abertura lateral hasta el muslo que dejaba ver unos zapatos de tacón negros con tira en T, también de Givenchy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Accesorios a juego con el atuendo

Con estilismo de Petra Flannery, Zoe Saldaña completó su look con un bolso de mano Givenchy de satén negro adornado con un lazo y joyas de Cartier. Su cabello, peinado por Aviva Jansen Perea, estaba recogido en lo que la propia estilista describió en Instagram como un "moño retorcido": un elegante recogido que enmarcaba a la perfección su rostro y escote.

Un homenajeado que habló con emoción

Zoe Saldaña fue una de las homenajeadas de la lista Time100 de este año. En el escenario, rindió homenaje a su abuela, originaria de la República Dominicana, quien emigró a Estados Unidos en 1961. En su discurso, afirmó que "todos somos, de alguna manera, la prueba viviente de que la esperanza viaja". Estas palabras resonaron profundamente en el público, y posteriormente las compartió en Instagram con el siguiente mensaje: "Es un honor estar incluida en la lista Time100. Un recordatorio de que el propósito es más fuerte que cualquier reconocimiento".

Givenchy y Saldaña, una alquimia evidente.

Esta no es la primera vez que Zoe Saldaña confía en Givenchy para una ocasión especial. Desde que Sarah Burton tomó las riendas, la firma se ha consolidado como la opción predilecta de las actrices que buscan prendas de gran impacto arquitectónico y exquisita elegancia. El vestido de la Gala Time100 lo ilustra a la perfección: una confección técnicamente impecable y una ejecución cargada de emotividad.

Un vestido que cautivó todas las miradas, un discurso que conmovió: Zoe Saldaña demostró esa noche que domina tanto el arte de la alfombra roja como el de hablar en público. Dos formas de elegancia que, para ella, parecen ir de la mano.