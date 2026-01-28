"Podría ser modelo": a sus 31 años, esta actriz redefine el "chic coreano".

Bae Suzy (nombre real Bae Su-ji), un ícono surcoreano muy querido, sigue fascinando con su aura única y su excepcional versatilidad. Actriz, bailarina y cantante de K-pop surcoreana, encarna un refinado "chic coreano" que le ha valido comparaciones halagadoras con el mundo del modelaje.

Un ídolo con carisma magnético

Apodada "El Primer Amor de la Nación" desde su debut con el grupo femenino Miss A en 2010, Bae Suzy irradia belleza natural y elegancia atemporal. Sus fotos, ya sean de sesiones para Céline o de momentos personales como su entrenamiento de ballet, cautivan a sus fans: "Tiene el aura de una modelo, realmente transmite algo a través de sus imágenes", comentan con entusiasmo en redes sociales.

En 2025, brilló en el desfile Primavera/Verano 2026 de Céline en París, destilando una gracia natural que la convirtió en una habitual de las primeras filas. Sus looks minimalistas, a menudo negros y estructurados, realzaron una figura forjada durante años de taekwondo (cinturón negro 2.º dan) y danza clásica, donde destacó en los splits y la flexibilidad.

Multitalentos y compromiso físico

Lo que hace irresistible a Suzy es su versatilidad: exmodelo desde los 12 años, pasa sin esfuerzo del canto a la actuación. Éxitos como "Start-Up", "Vagabond" (donde realiza sus propias acrobacias) y el próximo estreno de "Genie Make a Wish" (octubre de 2025) demuestran su dedicación. En 2025, su entrenamiento intensivo de ballet incluso desencadenó una tendencia en Corea, perfeccionando su postura y su carisma en pantalla. Sus compañeros y fans la llaman "princesa elegante" o "la artista más versátil de su generación", elogiando su disciplina en el gimnasio y su capacidad para asumir papeles exigentes.

La embajadora de lujo Bae Suzy está redefiniendo la estética Hallyu: minimalismo sofisticado, confianza natural y una presencia imponente en la pantalla. Demuestra que su talento y elegancia la convierten en un ícono eterno, siempre lista para inspirar.