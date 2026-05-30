"Encanto natural": Selena Gomez cautiva con un look veraniego.

Julia P.
@selenagomez / Instagram

La cantante, compositora, actriz, productora y empresaria estadounidense Selena Gomez confirma su impecable sentido de la moda con una nueva serie de fotos compartidas en su cuenta de Instagram. A través de un carrusel de imágenes tomadas durante su estancia en Londres, muestra varios atuendos veraniegos, incluyendo un conjunto que llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Una blusa sencilla y unos shorts vaqueros.

La pieza central de este look es un top beige de escote cuadrado, abierto en la espalda y sujeto por finos tirantes anudados. Selena Gomez lo combinó con unos shorts vaqueros de talle alto en un tono claro para un look sencillo y veraniego. Unas mules beige y unos grandes pendientes de aro dorados completan este conjunto, que resalta la elegancia discreta de los tonos naturales y las proporciones equilibradas.

Una elegancia veraniega sin artificios.

El encanto de este look reside en su sencillez. Tonos neutros, denim claro y accesorios dorados crean un estilo fácil de llevar, fiel a una cierta idea de elegancia relajada. Más que un atuendo espectacular, Selena Gomez apuesta aquí por una silueta natural y radiante, acorde con el espíritu de los meses más cálidos.

Una estancia ajetreada en Londres.

Estas imágenes fueron tomadas en Londres, donde Selena Gomez reside actualmente. Según la publicación original, su estancia en la capital británica coincide con el rodaje de la sexta temporada de la serie "Only Murders in the Building". En cuanto a otros proyectos, la revista Variety también informa que Selena Gomez está en negociaciones para unirse al reparto de la próxima película de Brady Corbet, director de "The Brutalist", junto a Cate Blanchett y Michael Fassbender.

Con esta serie de fotos, Selena Gomez demuestra que un look exitoso no necesariamente depende de la extravagancia. Con líneas sencillas y accesorios bien elegidos, crea una apariencia veraniega natural, que a la vez refleja su ajetreada agenda. Es una forma de combinar estilo y carrera con la misma naturalidad.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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