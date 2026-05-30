Con sus bailarinas metalizadas, Emma Roberts confirma el regreso de esta tendencia.

Léa Michel
@emmaroberts / Instagram

Las bailarinas siguen de moda. En un evento de moda en Nueva York, la actriz y productora estadounidense Emma Roberts reinventó este icónico calzado con un par plateado metalizado, confirmando el fuerte regreso de esta tendencia este verano de 2026.

Bailarinas metalizadas que causan sensación

Emma Roberts asistió recientemente a un desfile de moda en el barrio SoHo de Nueva York, donde causó sensación con su calzado. Optó por unas bailarinas plateadas de charol metalizado, realzadas por un ingenioso diseño de tiras cruzadas que recuerda a los zapatos Mary Jane. El modelo también destacó por su puntera redondeada y su empeine alto, que ofrece mayor cobertura en la parte superior del pie, un detalle muy de moda.

Un look de moda completo y colorido

El resto del conjunto era igualmente elegante. Emma Roberts lució una falda estampada de colores con motivos de viajes, combinada con una blusa de manga larga de canalé en un vibrante azul cerúleo. Llevaba el cabello peinado en largas ondas rubias y completó el look con un pequeño bolso beige. La falda, de estilo desenfadado, complementaba a la perfección la discreta elegancia de la blusa y los accesorios.

Las bailarinas, una tendencia clave para el verano de 2026.

Con esta elección, Emma Roberts confirma una tendencia que no muestra signos de desaceleración: el regreso triunfal de las bailarinas. A medida que se acerca el verano de 2026, este calzado plano se vuelve omnipresente, lucido por numerosas celebridades.

La cantante, compositora, música, productora y actriz española Rosalía la ha adoptado recientemente en una versión fruncida, mientras que el cantante, compositor, músico y actor británico Harry Styles la ha incorporado a su repertorio para ceremonias y apariciones televisivas. Prueba de que la bailarina, relegada durante mucho tiempo a la categoría de calzado "recatado", se está reinventando: disponible en versiones metalizadas, con tiras o incluso con empeine alto, se está consolidando como una auténtica declaración de estilo por derecho propio.

Al optar por unas bailarinas metalizadas tan originales como elegantes, Emma Roberts ha creado uno de los looks más inspiradores del momento, confirmando que los zapatos planos han recuperado definitivamente su lugar en la moda. Es una tendencia fácil de adoptar y que promete convertirse en nuestro calzado favorito durante todo el verano.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
