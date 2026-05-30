"No me gustan mis arrugas": A sus 85 años, la cantante Joan Baez habla con franqueza.

La cantautora estadounidense de música folk Joan Baez sigue demostrando la misma sinceridad. Invitada a un podcast, habló con franqueza sobre el envejecimiento y su relación con su cuerpo.

"No me gustan mis arrugas": una confesión sincera

Fue en el podcast Wiser Than Me , presentado por la actriz, comediante, productora de televisión y cantante estadounidense Julia Louis-Dreyfus, donde Joan Baez abordó el tema del envejecimiento. Al preguntarle sobre su relación con la edad, confesó: "No me gustan mis arrugas". Luego añadió con humor que, si bien algunas mujeres dicen haber hecho las paces con las suyas, este no es su caso, a pesar de sus esfuerzos. "Pero no es para tanto", bromeó.

¿Cirugía estética? "En realidad no."

Cuando Julia Louis-Dreyfus le preguntó si alguna vez había considerado la cirugía estética, Joan Baez respondió: «En realidad, no». Como muchas mujeres, confesó, a veces se mira al espejo y estira las mejillas para imaginar el resultado. Incluso admitió haber considerado alguna vez eliminar «ese pedacito de piel que le cuelga» sobre los párpados. Antes de concluir, simplemente, que «había cambiado de opinión».

Más allá de las arrugas, Joan Baez tiene una visión matizada de su edad. Incluso admite sentirse, en el fondo, como si apenas tuviera más de 70 años. ¿Lo mejor, según ella? Esta "acumulación de toda una vida": conocimiento, emociones, relaciones, experiencias. "No se puede negar que uno gana algo con los años", resume. La "contrapartida", dice, son precisamente estas arrugas las que aún le cuesta aceptar.

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La danza como espacio de libertad

Joan Baez tiene un secreto para cultivar su energía y equilibrio: la danza. Cuenta que conoció a un médium en Alemania que, tras elaborar su carta astral, compartió una idea que quedó grabada en su memoria. Según él, si bien su propósito en la Tierra era pintar, dibujar, cantar y ser activista, la verdadera razón de su presencia aquí era… bailar.

Una idea que resonó profundamente en ella. «Ahí es donde nace mi libertad», explica Joan Baez. En cuanto empieza la música, las preocupaciones se desvanecen y el movimiento fluye con naturalidad. No baila necesariamente todos los días, pero aprovecha «cada oportunidad para dejarse llevar por el ritmo»: una forma de moverse y cuidarse con placer.

Una leyenda de la música folk con una carrera "extraordinaria".

Figura clave de la música folk y activista incansable, Joan Baez ha dejado una huella imborrable en la historia, mucho más allá de sus canciones. Recientemente fue protagonista del documental "Joan Baez: I Am a Noise" (2023) y fue interpretada por Monica Barbaro en la película "A Complete Unknown" (2024), que se centra en el ascenso de Bob Dylan, con quien mantuvo una estrecha relación a principios de la década de 1960.

Joan Baez demuestra así que se puede envejecer sin máscaras ni pretensiones. Al afirmar que no le gustan sus arrugas y rechazar la cirugía, ofrece una voz singular y liberadora.