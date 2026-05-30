"No le debo nada a nadie": Paris Jackson habla abiertamente sobre su relación con su padre.

Léa Michel
@parisjackson / Instagram

La hija del Rey del Pop, la cantante, compositora, actriz y modelo estadounidense Paris Jackson, creyó durante mucho tiempo que debía compartirlo todo con su padre, Michael Jackson. Hoy, afirma categóricamente: no le debe nada a nadie.

"No le debo nada a nadie."

Invitada al podcast de Jack Osbourne, Trying Not to Die , Paris Jackson reflexionó sobre su relación con la vida pública. La mayor de los tres hijos de Michael Jackson, fallecido en 2009, sintió durante mucho tiempo que "tenía que compartirlo todo" con el público, convencida de que la vida que llevaba era un regalo de los fans de su famosa familia. "Eso ha cambiado radicalmente en los últimos años, porque no creo que ninguno de nosotros le deba nada a nadie", confesó. Ahora, se niega a que su forma de expresarse parezca "actuada".

Una conexión personal, no parasocial.

En el fondo de su reflexión reside la diferencia entre el amor de un ser querido y el de un admirador. Durante años, se esperaba que Paris Jackson publicara en redes sociales e "imitara la forma en que un fan expresaría su amor". Sin embargo, señala que tenía un vínculo íntimo y personal con su padre, no uno superficial. "Ahora estoy aprendiendo que puedo tener mi propia conexión íntima y que tengo derecho a mantenerla en privado", explica la joven, para quien este recuerdo se ha convertido en "el más hermoso que existe".

Criticada por su silencio

Paris Jackson no ha olvidado las polémicas del pasado. Ha sido noticia por no conmemorar públicamente el cumpleaños de su padre, la fecha de su fallecimiento ni el Día del Padre. La joven defiende firmemente esta decisión: se niega a expresar su amor "imitando a alguien que no lo conoció". "Porque yo sí lo conocí. Era mi mejor amigo", insiste.

"Estoy en un lugar muy bonito con mi padre."

Lejos del ojo público, Paris Jackson afirma haber encontrado una especie de paz. «Estoy en un lugar muy bonito con mi padre, y me encanta; no es asunto de nadie», afirma, describiéndolo como una verdadera «libertad». Es una experiencia que compartió con Jack Osbourne, hijo de Ozzy Osbourne, quien falleció en 2025. Ambos miembros de lo que llaman en broma el «Club de los Padres Muertos», coinciden en un punto: solo un pequeño círculo de personas conoció realmente al hombre detrás de la leyenda. «Y ese es tuyo. No se lo debes a nadie», resume Paris Jackson.

Al optar por el silencio en lugar de la exposición pública, Paris Jackson reivindica su derecho a la privacidad, incluso con un apellido tan famoso. Su mensaje es claro: el recuerdo que atesora de su padre le pertenece solo a ella, y precisamente eso es lo que lo hace tan valioso.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Con sus bailarinas metalizadas, Emma Roberts confirma el regreso de esta tendencia.
Article suivant
"Ahora acepto mi apariencia": a los 52 años, Victoria Beckham se sincera.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"No me gustan mis arrugas": A sus 85 años, la cantante Joan Baez habla con franqueza.

La cantautora estadounidense de música folk Joan Baez sigue demostrando la misma sinceridad. Invitada a un podcast, habló...

"Ahora acepto mi apariencia": a los 52 años, Victoria Beckham se sincera.

La diseñadora de moda y empresaria británica Victoria Beckham habló con franqueza sobre su relación con la imagen...

Con sus bailarinas metalizadas, Emma Roberts confirma el regreso de esta tendencia.

Las bailarinas siguen de moda. En un evento de moda en Nueva York, la actriz y productora estadounidense...

Esta actriz estadounidense de Euphoria responde a las críticas sobre su rostro.

La actriz estadounidense Chloe Cherry, que saltó a la fama con la serie "Euphoria", está harta de los...

Entre el paddle surf y la navegación a vela, Amy Schumer comparte sus vacaciones con su hijo.

El verano ha comenzado oficialmente para Amy Schumer. La comediante, actriz y guionista estadounidense compartió fotos de su...

La cantante Madison Beer causa sensación con un corsé vintage de terciopelo verde.

La cantante, modelo y actriz estadounidense Madison Beer sigue causando sensación en su gira. En Barcelona, deslumbró en...