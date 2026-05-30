"Ahora acepto mi apariencia": a los 52 años, Victoria Beckham se sincera.

La diseñadora de moda y empresaria británica Victoria Beckham habló con franqueza sobre su relación con la imagen y el envejecimiento en una reciente entrevista con The Times . Explicó que, tras años de dudas e inseguridades, finalmente está aprendiendo a aceptar su apariencia.

Victoria Beckham habla de años en los que se sintió mal con su imagen.

Conocida desde los años 90 gracias a las Spice Girls, Victoria Beckham ha vivido durante mucho tiempo bajo el constante escrutinio del público y los medios de comunicación. En esta reciente entrevista, admite haber pasado gran parte de su vida disgustada con su apariencia.

Explica que a menudo sintió presión relacionada con su imagen, sobre todo durante los años en que era omnipresente en la prensa sensacionalista. Sin embargo, mirando hacia atrás, afirma haber desarrollado una relación más pacífica consigo misma. Hoy, Victoria Beckham dice que se acepta más tal como es, sin intentar cumplir con las expectativas externas. Atribuye esta evolución personal a la edad y la experiencia.

"Ahora puedo controlar la narrativa"

En esta entrevista, Victoria Beckham explica que el tiempo le ha permitido "preocuparse menos por lo que piensen los demás". Ahora afirma "controlar la narrativa" que rodea su imagen, una forma de recuperar el control sobre la percepción pública que durante mucho tiempo se ha asociado a ella.

Este distanciamiento también parece estar vinculado a su madurez personal y profesional. Desde hace varios años, Victoria Beckham se ha consolidado en el mundo de la moda con su propia marca, construyendo una identidad muy alejada de la de la estrella del pop que alguna vez representó. En sus propias palabras, describe «una forma de aceptación gradual», muy alejada de las exigencias de perfección que a menudo se imponen a las mujeres en el ojo público.

La salud y el bienestar son fundamentales en su vida diaria.

Victoria Beckham también afirma que le da mucha importancia a su salud física y mental. Explica que ahora practica más deporte que cuando tenía 20 o 30 años, pues cree que "la edad no debería ser un límite".

Ella enfatiza la importancia de sentirse bien con uno mismo en lugar de esforzarse por proyectar una imagen irreal. Estas declaraciones reflejan una tendencia más amplia entre las figuras públicas que hablan con mayor franqueza sobre temas relacionados con el envejecimiento, la autoaceptación y la presión por ajustarse a los cánones de belleza.

Una madre atenta a las aspiraciones de sus hijos.

Durante su discurso, Victoria Beckham también habló sobre su papel como madre de sus cuatro hijos. Explicó que "quiere apoyarlos en sus proyectos sin imponerles una dirección específica".

Victoria Beckham ya había abordado este tema en el podcast "Aspire with Emma Grede", donde afirmó no ser una madre autoritaria. Su principal objetivo, explicó, es animar a sus hijos a desarrollar su propio potencial. Este enfoque refleja el deseo de inculcarles confianza y libertad, muy lejos de las expectativas que a veces se asocian a las familias públicas.

Un debate más abierto sobre el envejecimiento.

Con esta entrevista, Victoria Beckham se une a las celebridades que optan por hablar abiertamente sobre el envejecimiento y los desafíos relacionados con la imagen corporal. En una industria a menudo caracterizada por la búsqueda de la eterna juventud, sus palabras resuenan en muchas mujeres que se enfrentan a las mismas preguntas. Sin pretender sermonear, comparte una experiencia personal y una evolución íntima que ahora parece permitirle afrontar esta nueva etapa de su vida con mayor serenidad.

Victoria Beckham afirma que, tras años de inseguridades y presión mediática, está aceptando gradualmente su apariencia. A través de sus reflexiones personales, presenta una visión más serena del envejecimiento, centrada en el bienestar, la autoconfianza y la autoaceptación.