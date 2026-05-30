Entre encaje y estampado de leopardo, la actriz Bella Thorne hace una aparición impactante.

Julia P.
@bellathorne / Instagram

La actriz estadounidense Bella Thorne vuelve a demostrar su buen gusto al vestir. Compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram luciendo un atuendo que combina encaje y estampado animal.

Un juego de texturas entre encaje y leopardo.

Para esta ocasión, Bella Thorne optó por un vestido de encaje negro, que combinó con un abrigo de estampado de leopardo. El contraste entre el delicado tejido y el estampado animal le da al conjunto un aire decididamente rockero. El corte ajustado del vestido y la chaqueta que lleva encima estructuran el look y le aportan personalidad a un atuendo diseñado para una salida nocturna.

Un look de belleza a juego con el atuendo.

En cuanto a su peinado, Bella Thorne dejó caer su larga melena castaña en suaves ondas, aportando dinamismo a la imagen. Su maquillaje sigue la misma línea: ojos ahumados, una tez luminosa y labios brillantes completan su look. La armonía entre su cabello, maquillaje y vestuario refleja una verdadera coherencia estilística.

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Un estilo fiel a su imagen.

Según Mandatory, que dio a conocer la noticia, la serie de fotos se viralizó rápidamente en las redes sociales. Como es habitual, Bella Thorne sigue mostrando su estilo personal y sencillo, que se ha convertido en un sello distintivo de su imagen pública a lo largo de los años. Esta última aparición es coherente con sus elecciones de moda habituales.

Con esta aparición, Bella Thorne reafirma su enfoque de la moda, basado en el contraste y la audacia. Combinando encaje y estampado de leopardo, presenta con seguridad un look que ilustra su estilo desenfadado. Una demostración de estilo que seguramente inspirará a sus seguidores.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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