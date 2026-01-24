Search here...

Criticada desde su llegada, esta actriz está provocando reacciones entre los fans de la exitosa serie.

Léa Michel
@beccca/Instagram

Netflix anunció recientemente el reboot de la exitosa serie tailandesa "Girl From Nowhere", renombrada "Girl From Nowhere: The Reset", con la actriz tailandesa-británica Rebecca Armstrong ("Becky") retomando su papel de Nanno, una entidad inmortal y vengativa que toma la forma de una estudiante de secundaria. Esto marca un punto de inflexión, ya que el personaje estaba inextricablemente vinculado a la actriz Chicha Amatayakul ("Kitty"), quien protagonizó las dos primeras temporadas.

Un nuevo Nanno ya bajo presión

En lugar de una tercera temporada tradicional, el proyecto se presenta como un reinicio en un nuevo universo, donde Nanno reaparece con amnesia y sin conexión directa con los eventos de las dos primeras temporadas, lo que permite una nueva interpretación del personaje. Sin embargo, esta libertad creativa no ha sido suficiente para complacer a los fans, quienes siguen profundamente apegados a la versión original.

Una actuación considerada "vergonzosa" incluso antes de la serie

La controversia se intensificó después de que Vogue Tailandia publicara el video "Un día con Becky" el 14 de enero, en el que la actriz Rebecca Armstrong pasa un día frente a la cámara, encarnando repetidamente a Nanno. Se la ve alterando sus gestos, mirada y tono de voz para representar el lado "psicópata y perturbador" del personaje.

Si bien la sección de comentarios del video en YouTube es en general positiva, algunos usuarios de X (anteriormente Twitter) consideraron su actuación "vergonzosa", criticando especialmente sus expresiones faciales y su capacidad para proyectar un aura realmente inquietante. Algunos incluso llegaron a calificarla de "degradada" en comparación con la actriz Chicha Amatayakul, quien protagonizó las dos primeras temporadas, o se preguntaron qué "conexiones" podría haber tenido para conseguir un papel tan destacado.

Entre el apoyo de la afición y un clima de miedo

El debate es aún más acalorado porque Becky Armstrong proviene de un mundo altamente codificado y dominado por los fans: el de las series GL (Girls' Love), como "Gap", que le brindó una base de fans extremadamente dedicada. Los internautas tailandeses afirman que a la mayoría de los tailandeses no les gusta su actuación, pero evitan decirlo públicamente por temor a reacciones agresivas de algunos fans de GL.

Por otro lado, otras voces piden calma y paciencia, recordando a los espectadores que la serie aún no se ha emitido y que es prematuro juzgar su rendimiento basándose en tan solo unos minutos de vídeo promocional. Algunos también señalan que el concepto mismo de "El Reinicio" —un nuevo universo, un nuevo Nanno— justifica una interpretación diferente del personaje, en lugar de una simple imitación de la versión de Kitty.

Becky Armstrong tendrá un gran legado

El éxito internacional de "Girl From Nowhere", sobre todo tras su estreno global en Netflix en 2021, se basó en gran medida en la escalofriante actuación de Kitty Chicha, que la convirtió en el rostro icónico de Nanno. Muchos fans creen que fue esta actuación ambigua, a la vez infantil y aterradora, la que convirtió la serie en un fenómeno, y que cualquier intento de reinterpretarla resulta particularmente arriesgado hoy en día.

En este contexto, Becky Armstrong no solo debe demostrar su valía como actriz, sino también enfrentarse a constantes comparaciones con su predecesora, incluso antes de que se estrene el primer episodio. El estreno de "Girl From Nowhere: The Reset", previsto para el 7 de marzo de 2026, revelará si esta avalancha de críticas fue simplemente una exageración prematura... o una señal de una resistencia más duradera al cambio.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
"Es ridículo": Este anuncio sobre la actuación de un grupo femenino genera controversia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Es ridículo": Este anuncio sobre la actuación de un grupo femenino genera controversia

La banda estadounidense de chicas Katseye está en los titulares tras el anuncio de su nominación y actuación...

"Magnífica": a sus 61 años, esta famosa modelo brasileña cautiva en la playa

Fotografiada con un bronceado dorado y una sonrisa genuina junto a la piscina, Cristina Cordula demuestra que uno...

"Ella no ha cambiado": A sus 44 años, Jessica Alba comparte fotos antiguas

La actriz, modelo y empresaria estadounidense Jessica Alba ha publicado fotos antiguas de ella que datan de 2016,...

A sus 44 años, esta modelo brasileña luce su figura en la playa

La modelo y actriz brasileña Alessandra Ambrosio publicó recientemente una foto en Instagram que causó sensación. La exángel...

Cuero de pies a cabeza: Kim Kardashian marca estilo a los 45

Para celebrar el octavo cumpleaños de su hija Chicago, Kim Kardashian optó por un look impactante: un vestido...

Con su cabello corto, Selena Gomez causa sensación con un look "Marilyn Monroe"

Selena Gomez ha vuelto a cautivar a internet. La cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense compartió recientemente una...

© 2025 The Body Optimist