Criticada desde su llegada, esta actriz está provocando reacciones entre los fans de la exitosa serie.

Netflix anunció recientemente el reboot de la exitosa serie tailandesa "Girl From Nowhere", renombrada "Girl From Nowhere: The Reset", con la actriz tailandesa-británica Rebecca Armstrong ("Becky") retomando su papel de Nanno, una entidad inmortal y vengativa que toma la forma de una estudiante de secundaria. Esto marca un punto de inflexión, ya que el personaje estaba inextricablemente vinculado a la actriz Chicha Amatayakul ("Kitty"), quien protagonizó las dos primeras temporadas.

Un nuevo Nanno ya bajo presión

En lugar de una tercera temporada tradicional, el proyecto se presenta como un reinicio en un nuevo universo, donde Nanno reaparece con amnesia y sin conexión directa con los eventos de las dos primeras temporadas, lo que permite una nueva interpretación del personaje. Sin embargo, esta libertad creativa no ha sido suficiente para complacer a los fans, quienes siguen profundamente apegados a la versión original.

Una actuación considerada "vergonzosa" incluso antes de la serie

La controversia se intensificó después de que Vogue Tailandia publicara el video "Un día con Becky" el 14 de enero, en el que la actriz Rebecca Armstrong pasa un día frente a la cámara, encarnando repetidamente a Nanno. Se la ve alterando sus gestos, mirada y tono de voz para representar el lado "psicópata y perturbador" del personaje.

Si bien la sección de comentarios del video en YouTube es en general positiva, algunos usuarios de X (anteriormente Twitter) consideraron su actuación "vergonzosa", criticando especialmente sus expresiones faciales y su capacidad para proyectar un aura realmente inquietante. Algunos incluso llegaron a calificarla de "degradada" en comparación con la actriz Chicha Amatayakul, quien protagonizó las dos primeras temporadas, o se preguntaron qué "conexiones" podría haber tenido para conseguir un papel tan destacado.

Entre el apoyo de la afición y un clima de miedo

El debate es aún más acalorado porque Becky Armstrong proviene de un mundo altamente codificado y dominado por los fans: el de las series GL (Girls' Love), como "Gap", que le brindó una base de fans extremadamente dedicada. Los internautas tailandeses afirman que a la mayoría de los tailandeses no les gusta su actuación, pero evitan decirlo públicamente por temor a reacciones agresivas de algunos fans de GL.

Por otro lado, otras voces piden calma y paciencia, recordando a los espectadores que la serie aún no se ha emitido y que es prematuro juzgar su rendimiento basándose en tan solo unos minutos de vídeo promocional. Algunos también señalan que el concepto mismo de "El Reinicio" —un nuevo universo, un nuevo Nanno— justifica una interpretación diferente del personaje, en lugar de una simple imitación de la versión de Kitty.

Becky Armstrong tendrá un gran legado

El éxito internacional de "Girl From Nowhere", sobre todo tras su estreno global en Netflix en 2021, se basó en gran medida en la escalofriante actuación de Kitty Chicha, que la convirtió en el rostro icónico de Nanno. Muchos fans creen que fue esta actuación ambigua, a la vez infantil y aterradora, la que convirtió la serie en un fenómeno, y que cualquier intento de reinterpretarla resulta particularmente arriesgado hoy en día.

En este contexto, Becky Armstrong no solo debe demostrar su valía como actriz, sino también enfrentarse a constantes comparaciones con su predecesora, incluso antes de que se estrene el primer episodio. El estreno de "Girl From Nowhere: The Reset", previsto para el 7 de marzo de 2026, revelará si esta avalancha de críticas fue simplemente una exageración prematura... o una señal de una resistencia más duradera al cambio.